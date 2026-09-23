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Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519)

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Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 1
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 2
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 3
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 4
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 5
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 6
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 7
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 8
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 9
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 10
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 11
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 12
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 13
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 14
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 15
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 16
Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Unchartevice 6640MA
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 1
  • Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 2
  • Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 3
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  • Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 9
  • Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 10
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  • Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 13
  • Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 14
  • Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 15
  • Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 16
  • Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734134
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Характеристики

Бренд
Unchartevice
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Unchartevice 6640MA
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Zhaoxin
Серия процессора
Zhaoxin KX
Модель процессора
KX-6640MA
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Zhaoxin ZX C-960 Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519)

Ноутбук Unchartevice 6640MA подходит для учебы и работы. Модель с 14.1-дюймовым экраном даёт возможность выполнять повседневные задачи и воспроизводить мультимедийный контент. Современный процессор и возможность расширения памяти обеспечивают необходимую производительность и мобильность.

Отзывы о товаре Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519)




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Характеристики
Бренд
Unchartevice
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Unchartevice 6640MA
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Zhaoxin
Серия процессора
Zhaoxin KX
Развернуть
Модель процессора
KX-6640MA
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Zhaoxin ZX C-960 Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Unchartevice 6640MA подходит для учебы и работы. Модель с 14.1-дюймовым экраном даёт возможность выполнять повседневные задачи и воспроизводить мультимедийный контент. Современный процессор и возможность расширения памяти обеспечивают необходимую производительность и мобильность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Unchartevice 6640MA KX-6000 KX-6640MA 8Gb SSD256Gb ZX C-960 Graphics 14.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam 4390mAh (200418354519) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 24710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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