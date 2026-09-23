Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK)
Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто привык работать быстро и с максимальным комфортом. 16-дюймовый экран с четким разрешением 2560x1600 идеально подходит для работы с графикой, просмотра видео и многозадачности — картинка яркая, детали на высоте. Современный процессор Intel Core Ultra 7 в паре с 32 ГБ оперативной памяти обеспечивает молниеносную производительность даже при запуске ресурсоемких программ и игр. Установлен SSD-накопитель на 1024 ГБ — забывайте о нехватке места для файлов, музыки, проектов. Дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти открывает широкие возможности для развлечений, обработки фото и видео, а также современных игр. Клавиатура с подсветкой добавит уюта при работе в темноте, а поддержка Bluetooth v5.4 позволит подключать устройства быстро и стабильно. Ноутбук поставляется без ОС — вы вольны выбрать привычную операционную систему для своих задач.
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Теги товара: Для дома, Черный, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Core Ultra 7 255HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (83F3000WRK)