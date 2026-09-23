Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh
Ноутбук Osio — это стильное и мощное устройство, сочетающее в себе современные технологии и элегантный дизайн. Оснащённый экраном диагональю 16,1 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей, этот ноутбук предлагает четкие и яркие изображения, идеальные для работы и отдыха. Изящный и прочный алюминиевый корпус весом всего 1,77 кг, делает Osio портативным и долговечным, что удобно для пользователей, которые всегда в движении. Мощный процессор Intel Core i5 вместе с графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics обеспечивают высокую производительность и плавность работы при выполнении сложных задач и мультимедийных развлечениях. Оснащённый внушительными 32 ГБ оперативной памяти, ноутбук позволяет эффективно работать с множеством приложений одновременно. Внутреннее хранилище объемом 1024 ГБ на SSD-диске обеспечивает быструю загрузку и хранение больших объемов данных. Наличие встроенного кард-ридера дает возможность легко работать с картами памяти, а USB-порт v2.0 обеспечивает подключение различных внешних устройств. Ноутбук поддерживает подключение через Bluetooth версии 4.2 для беспроводной связи с другими устройствами. Osio не имеет предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самому выбрать наиболее подходящую платформу. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана и сканера отпечатка пальца, ноутбук сохраняет удобство и функциональность, оставаясь надежным помощником в любых задачах.
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Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F160i-014 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh