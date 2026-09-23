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Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh

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Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 1
Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 2
Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 3
Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 4
Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 5
Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 1
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 2
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 3
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 4
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 5
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734131
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Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5700U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х8
Вес, кг.
2.08

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh

Ноутбук OSIO FocusLine F160a-012 подходит для учебы, офисных задач и мультимедийных развлечений благодаря мощному процессору и качественному экрану. Модель выделяется лаконичным дизайном и удобной эргономикой.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5700U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук OSIO FocusLine F160a-012 подходит для учебы, офисных задач и мультимедийных развлечений благодаря мощному процессору и качественному экрану. Модель выделяется лаконичным дизайном и удобной эргономикой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Osio FocusLine F160a-012 Ryzen 7 5700U 32Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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