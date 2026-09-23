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Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh

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Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 1
Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 2
Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 3
Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 4
Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 5
Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 6
Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 7
Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 8
Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 9
Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Osio FocusLine F160a-016
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 1
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 2
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 3
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 4
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 5
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 6
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 7
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 8
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 9
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734130
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Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Osio FocusLine F160a-016
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5560U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х7
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh

Ноутбуки Osio представляют собой идеальное сочетание элегантного дизайна и высоких технологий, обеспечивая пользователям комфорт и производительность на самом высоком уровне. С весом всего 1,77 кг и корпусом из прочного алюминия, эти ноутбуки отличатся невероятной портативностью и стильным внешним видом. Благодаря 16,1-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS, ноутбуки Osio обеспечивают четкое и насыщенное изображение, а подсветка клавиатуры делает работу в темноте более комфортной. Высокая производительность достигается благодаря мощному процессору от AMD и встроенному графическому контроллеру AMD Radeon Graphics, которые позволят справляться даже с ресурсоёмкими задачами. Оснащенные 16 ГБ оперативной памяти и SSD-диском на 1024 ГБ, ноутбуки Osio обеспечивают быструю загрузку приложений и большую ёмкость для хранения важных файлов и данных. Благодаря поддержке Bluetooth версии 5.0, они легко подключают к себе современные устройства и аксессуары, обеспечивая стабильное и быстрое соединение. Дополнительными преимуществами ноутбуков Osio являются встроенный кард-ридер, который удобно использовать для работы с различными типами карт памяти, и наличие порта USB 2.0 для подключения дополнительных устройств. С учётом всех указанных характеристик, ноутбуки Osio подходят как для повседневных задач, так и для более сложных профессиональных решений. Они готовы стать надёжным помощником в любых начинаниях, предоставляя свободу в выборе операционной системы для наилучшего соответствия вашим потребностям.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Osio FocusLine F160a-016
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
5560U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Osio представляют собой идеальное сочетание элегантного дизайна и высоких технологий, обеспечивая пользователям комфорт и производительность на самом высоком уровне. С весом всего 1,77 кг и корпусом из прочного алюминия, эти ноутбуки отличатся невероятной портативностью и стильным внешним видом. Благодаря 16,1-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS, ноутбуки Osio обеспечивают четкое и насыщенное изображение, а подсветка клавиатуры делает работу в темноте более комфортной. Высокая производительность достигается благодаря мощному процессору от AMD и встроенному графическому контроллеру AMD Radeon Graphics, которые позволят справляться даже с ресурсоёмкими задачами. Оснащенные 16 ГБ оперативной памяти и SSD-диском на 1024 ГБ, ноутбуки Osio обеспечивают быструю загрузку приложений и большую ёмкость для хранения важных файлов и данных. Благодаря поддержке Bluetooth версии 5.0, они легко подключают к себе современные устройства и аксессуары, обеспечивая стабильное и быстрое соединение. Дополнительными преимуществами ноутбуков Osio являются встроенный кард-ридер, который удобно использовать для работы с различными типами карт памяти, и наличие порта USB 2.0 для подключения дополнительных устройств. С учётом всех указанных характеристик, ноутбуки Osio подходят как для повседневных задач, так и для более сложных профессиональных решений. Они готовы стать надёжным помощником в любых начинаниях, предоставляя свободу в выборе операционной системы для наилучшего соответствия вашим потребностям.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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