Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh
Ноутбуки Osio представляют собой идеальное сочетание элегантного дизайна и высоких технологий, обеспечивая пользователям комфорт и производительность на самом высоком уровне. С весом всего 1,77 кг и корпусом из прочного алюминия, эти ноутбуки отличатся невероятной портативностью и стильным внешним видом. Благодаря 16,1-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS, ноутбуки Osio обеспечивают четкое и насыщенное изображение, а подсветка клавиатуры делает работу в темноте более комфортной. Высокая производительность достигается благодаря мощному процессору от AMD и встроенному графическому контроллеру AMD Radeon Graphics, которые позволят справляться даже с ресурсоёмкими задачами. Оснащенные 16 ГБ оперативной памяти и SSD-диском на 1024 ГБ, ноутбуки Osio обеспечивают быструю загрузку приложений и большую ёмкость для хранения важных файлов и данных. Благодаря поддержке Bluetooth версии 5.0, они легко подключают к себе современные устройства и аксессуары, обеспечивая стабильное и быстрое соединение. Дополнительными преимуществами ноутбуков Osio являются встроенный кард-ридер, который удобно использовать для работы с различными типами карт памяти, и наличие порта USB 2.0 для подключения дополнительных устройств. С учётом всех указанных характеристик, ноутбуки Osio подходят как для повседневных задач, так и для более сложных профессиональных решений. Они готовы стать надёжным помощником в любых начинаниях, предоставляя свободу в выборе операционной системы для наилучшего соответствия вашим потребностям.
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Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F160a-016 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam 6000mAh