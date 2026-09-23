Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00)
Компактный и лёгкий ноутбук Lenovo весит всего 1,43 кг — легко брать с собой в дорогу, на учёбу или для удалённой работы. Диагональ экрана 14 дюймов и чёткое разрешение 1920x1200 обеспечат комфортный просмотр фильмов и удобную работу с текстами и таблицами. Мощный процессор Intel Core i5 в сочетании с 16 Гб оперативной памяти идеально подходит для многозадачности — ноутбук легко справится с офисными приложениями, обработкой больших файлов и интернет-сёрфингом. Интегрированная видеокарта Intel Iris Xe Graphics поможет работать с графикой и смотреть видео без лишних задержек. Подсветка клавиатуры позволит печатать даже в полутьме, а сканер отпечатка пальца обеспечит быстрый и безопасный доступ к устройству. Есть всё необходимое для подключения аксессуаров: по одному порту USB 2.0 и USB 3.0. Высокая скорость сетевого адаптера 10/100/1000 Мбит/сек обеспечит стабильный интернет. Устройство поставляется без ОС — вы сами выбираете, что установить. Lenovo — идеальное сочетание мобильности, мощности и современных функций.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (_21JKS14F00)