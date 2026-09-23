Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330)
iRU открывает двери в мир высокой производительности с ноутбуком, созданным для работы и развлечений. Металлический корпус придаёт устройству солидность и стиль, а вес всего 1,76 кг позволяет брать его с собой каждый день без лишней нагрузки. Впечатляющая диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 2560x1600 подарит по-настоящему чёткое изображение: больше деталей — больше удовольствия от просмотра фильмов и работы с графикой. IPS-матрица обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора. Ноутбук оснащён мощным процессором Intel и современной графикой Intel UHD Graphics. 16 Гб оперативной памяти DDR4 и быстрый SSD на 512 Гб — залог мгновенного отклика и быстрой загрузки любых приложений, даже при многозадачной работе. Встроенный кард-ридер поможет быстро обмениваться файлами с камер или других устройств. А благодаря версии Bluetooth v5.2 легко подключить любые беспроводные аксессуары. Устройство работает на Windows 11 Pro, чтобы вы могли полностью раскрыть потенциал современных возможностей. Серебристый цвет корпуса подчёркивает современный дизайн и статус владельца.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 121 020 руб.30255 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 124 150 руб.31038 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7...
-
В наличииЦена 126 470 руб.31618 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 127 420 руб.31855 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RT...
-
В наличииЦена 128 610 руб.32153 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060...
-
В наличииЦена 128 610 руб.32153 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1...
-
В наличииЦена 131 500 руб.32875 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 132 950 руб.33238 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 133 740 руб.33435 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 134 220 руб.33555 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
-
В наличииЦена 134 380 руб.33595 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb ...
-
В наличииЦена 135 320 руб.33830 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SS...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WQXGA (2560x1600) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam 5400mAh (2159330)