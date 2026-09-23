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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734104
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK)

Ноутбук Lenovo — это элегантное и современное устройство, созданное для обеспечения высокой производительности и удобства в повседневном использовании. Обладая легким весом всего 1,6 кг, он обеспечивает максимальную мобильность, позволяя вам брать его с собой куда угодно. Этот ноутбук оснащен 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкое и яркое изображение для работы и развлечений. Подсветка клавиатуры делает удобно использовать устройство даже в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительный уровень безопасности ваших данных. Ноутбук работает на базе процессора Intel Core i5 с интегрированным графическим контроллером Intel UHD Graphics, что подходит для большинства задач, начиная от профессиональной работы и заканчивая просмотром мультимедийного контента. Внутри установлено 16 Гб оперативной памяти, что позволяет легко справляться с многозадачностью, а емкий SSD объемом 512 Гб обеспечивает быструю загрузку данных и достаточное место для хранения. Пластиковый корпус обеспечивает долговечность и современный внешний вид. Встроенный кард-ридер позволяет легко передавать данные с карт памяти, а наличие двух портов USB Type-C обеспечивает удобное подключение дополнительных устройств и аксессуаров. Поддержка Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с периферийными устройствами. Однако данный ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора в установке предпочитаемой ОС. Этот ноутбук Lenovo — отличный выбор для тех, кто ищет производительное и портативное устройство с современными функциями и возможностями.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo — это элегантное и современное устройство, созданное для обеспечения высокой производительности и удобства в повседневном использовании. Обладая легким весом всего 1,6 кг, он обеспечивает максимальную мобильность, позволяя вам брать его с собой куда угодно. Этот ноутбук оснащен 14-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкое и яркое изображение для работы и развлечений. Подсветка клавиатуры делает удобно использовать устройство даже в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительный уровень безопасности ваших данных. Ноутбук работает на базе процессора Intel Core i5 с интегрированным графическим контроллером Intel UHD Graphics, что подходит для большинства задач, начиная от профессиональной работы и заканчивая просмотром мультимедийного контента. Внутри установлено 16 Гб оперативной памяти, что позволяет легко справляться с многозадачностью, а емкий SSD объемом 512 Гб обеспечивает быструю загрузку данных и достаточное место для хранения. Пластиковый корпус обеспечивает долговечность и современный внешний вид. Встроенный кард-ридер позволяет легко передавать данные с карт памяти, а наличие двух портов USB Type-C обеспечивает удобное подключение дополнительных устройств и аксессуаров. Поддержка Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с периферийными устройствами. Однако данный ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора в установке предпочитаемой ОС. Этот ноутбук Lenovo — отличный выбор для тех, кто ищет производительное и портативное устройство с современными функциями и возможностями.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX006XRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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