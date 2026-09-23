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Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14" WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14" WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT)

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Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 7
Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 8
Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 9
Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4 G1
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 7
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 8
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 9
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14&quot; WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734103
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4 G1
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
220
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 740M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14" WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT)

Ноутбук HP — это современное устройство, которое сочетает в себе элегантный дизайн и высокую производительность. Его легкий и прочный корпус из алюминия весом всего 1,4 кг обеспечивает портативность и удобство в использовании. Экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и матрицей типа IPS гарантирует яркие и четкие изображения, идеальные для работы и развлечений. Внутри ноутбука установлен мощный процессор от AMD с шестью ядрами, который обеспечивает быструю обработку задач. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 и графическим контроллером AMD Radeon 740M, этот ноутбук отлично справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к информации и стабильную работу системы. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предоставляя пользователю широкий спектр возможностей и интуитивно понятный интерфейс. Наличие двух портов USB Type-C расширяет возможности подключения, а версия Bluetooth 5.3 обеспечивает быструю и стабильную передачу данных с другими устройствами. Безопасность пользовательских данных усиливается благодаря встроенному сканеру отпечатка пальца. Этот ноутбук HP — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, производительность и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14" WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4 G1
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
220
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 740M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP — это современное устройство, которое сочетает в себе элегантный дизайн и высокую производительность. Его легкий и прочный корпус из алюминия весом всего 1,4 кг обеспечивает портативность и удобство в использовании. Экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и матрицей типа IPS гарантирует яркие и четкие изображения, идеальные для работы и развлечений. Внутри ноутбука установлен мощный процессор от AMD с шестью ядрами, который обеспечивает быструю обработку задач. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 и графическим контроллером AMD Radeon 740M, этот ноутбук отлично справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к информации и стабильную работу системы. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предоставляя пользователю широкий спектр возможностей и интуитивно понятный интерфейс. Наличие двух портов USB Type-C расширяет возможности подключения, а версия Bluetooth 5.3 обеспечивает быструю и стабильную передачу данных с другими устройствами. Безопасность пользовательских данных усиливается благодаря встроенному сканеру отпечатка пальца. Этот ноутбук HP — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, производительность и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14" WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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