Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14" WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14" WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT)
Ноутбук HP — это современное устройство, которое сочетает в себе элегантный дизайн и высокую производительность. Его легкий и прочный корпус из алюминия весом всего 1,4 кг обеспечивает портативность и удобство в использовании. Экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и матрицей типа IPS гарантирует яркие и четкие изображения, идеальные для работы и развлечений. Внутри ноутбука установлен мощный процессор от AMD с шестью ядрами, который обеспечивает быструю обработку задач. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 и графическим контроллером AMD Radeon 740M, этот ноутбук отлично справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к информации и стабильную работу системы. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предоставляя пользователю широкий спектр возможностей и интуитивно понятный интерфейс. Наличие двух портов USB Type-C расширяет возможности подключения, а версия Bluetooth 5.3 обеспечивает быструю и стабильную передачу данных с другими устройствами. Безопасность пользовательских данных усиливается благодаря встроенному сканеру отпечатка пальца. Этот ноутбук HP — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, производительность и стиль.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1ah Ryzen 5 220 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 740M 14" WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BY2K7AT)