Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734101
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS)

Большой 16-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 подарит широкое рабочее пространство — такое решение особенно удобно для работы с документами, таблицами или просмотра фильмов. Лёгкий вес — всего 1,68 кг — позволяет брать этот ноутбук с собой куда угодно. Производительный процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти легко справятся с офисными задачами, обработкой фотографий, учёбой или мультизадачностью. SSD на 512 Гб обеспечивает моментальный запуск системы и быстрый доступ ко всем файлам, а интегрированная графика Intel UHD Graphics подходит для большинства повседневных задач. Подсветка клавиатуры позволяет работать даже при слабом освещении, встроенный кард-ридер делает перенос фото и видео действительно удобным. Ноутбук поддерживает Bluetooth v5.2 для быстрого подключения современных аксессуаров и имеет USB Type-C порт для универсальных подключений. Корпус сочетает алюминий и пластик, что делает его одновременно крепким и стильным. Модель Lenovo — надёжный спутник в работе, учёбе и жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Большой 16-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 подарит широкое рабочее пространство — такое решение особенно удобно для работы с документами, таблицами или просмотра фильмов. Лёгкий вес — всего 1,68 кг — позволяет брать этот ноутбук с собой куда угодно. Производительный процессор Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти легко справятся с офисными задачами, обработкой фотографий, учёбой или мультизадачностью. SSD на 512 Гб обеспечивает моментальный запуск системы и быстрый доступ ко всем файлам, а интегрированная графика Intel UHD Graphics подходит для большинства повседневных задач. Подсветка клавиатуры позволяет работать даже при слабом освещении, встроенный кард-ридер делает перенос фото и видео действительно удобным. Ноутбук поддерживает Bluetooth v5.2 для быстрого подключения современных аксессуаров и имеет USB Type-C порт для универсальных подключений. Корпус сочетает алюминий и пластик, что делает его одновременно крепким и стильным. Модель Lenovo — надёжный спутник в работе, учёбе и жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83K2008NPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...