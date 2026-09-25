Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD)
Ноутбук Gigabyte представляет собой мощное и стильное устройство, идеально подходящее для разнообразных задач — от профессиональной работы до развлечений. Он оснащен процессором Intel с тактовой частотой 2,4 ГГц, что обеспечивает высокую производительность и быстрое выполнение задач. Внушительный объем оперативной памяти 32 ГБ DDR5 позволяет комфортно работать с ресурсоемкими приложениями и многозадачными процессами. Устройство оборудовано качественным 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560x1600, которое гарантирует яркие цвета и четкие детали изображения. Ноутбук весит всего 2,2 кг, что делает его достаточно портативным для использования в поездках и на работе вне офиса. Стильный черный корпус из пластика подчеркивает современный дизайн устройства. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD-накопитель объемом 1024 ГБ, обеспечивающий скоростной доступ к файлам и приложениям. Ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает стабильное беспроводное соединение с периферийными устройствами. Аккумулятор устройства выполнен по технологии Li-Pol, что обеспечивает длительное время работы от одного заряда. Операционная система DOS предоставляет пользователям возможность установки предпочитаемой операционной системы и настройки ноутбука под личные нужды. Gigabyte — это бренд, известный своими инновационными решениями и качественным исполнением, и данный ноутбук не является исключением, предлагая широкий спектр возможностей и технических характеристик для удовлетворения потребностей самых требовательных пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey WiFi BT Cam (CWHI3KZC64SD)