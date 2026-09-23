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Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK)

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Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Yoga 9
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
164 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734098
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 9
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.15

Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK)

Ноутбук Lenovo представляет собой идеальный баланс производительности, элегантности и передовых технологий, создавая впечатляющее устройство для современного пользователя. Стильный корпус, выполненный из алюминия, придаёт ноутбуку прочность и изысканный вид при весе всего 1,32 кг, что делает его идеальным для переноски. Основные характеристики этого ноутбука включают яркий и жизнерадостный 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2880x1800 пикселей. OLED-матрица обеспечивает отличную цветопередачу и высокий контраст, что особенно важно для профессионалов, работающих с графикой или мультимедийным контентом. Под капотом этого устройства скрыт мощный процессор от Intel, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти делает многозадачность и работу с ресурсоёмкими приложениями максимально эффективной. Встроенная видеокарта отлично подходит для повседневных задач и развлечений. Для хранения данных предусмотрен ёмкий SSD на 1024 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к файлам и мгновенную загрузку приложений. Операционная система Windows 11 Home предлагает обновлённый интерфейс и улучшенные возможности работы. На безопасность ставится серьёзный акцент благодаря наличию сканера отпечатка пальца, который обеспечивает удобный и безопасный доступ к системе. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в любых условиях освещения. Ноутбук поддерживает версии Bluetooth 5.4 для соединения с беспроводными устройствами. Два порта USB Type-C обеспечивают быструю передачу данных и возможность подключения различных периферийных устройств. Этот ноутбук Lenovo удовлетворит потребности как профессионалов, так и пользователей, ищущих сочетание высокой производительности и мобильности в современном дизайне.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga 9
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo представляет собой идеальный баланс производительности, элегантности и передовых технологий, создавая впечатляющее устройство для современного пользователя. Стильный корпус, выполненный из алюминия, придаёт ноутбуку прочность и изысканный вид при весе всего 1,32 кг, что делает его идеальным для переноски. Основные характеристики этого ноутбука включают яркий и жизнерадостный 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2880x1800 пикселей. OLED-матрица обеспечивает отличную цветопередачу и высокий контраст, что особенно важно для профессионалов, работающих с графикой или мультимедийным контентом. Под капотом этого устройства скрыт мощный процессор от Intel, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти делает многозадачность и работу с ресурсоёмкими приложениями максимально эффективной. Встроенная видеокарта отлично подходит для повседневных задач и развлечений. Для хранения данных предусмотрен ёмкий SSD на 1024 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к файлам и мгновенную загрузку приложений. Операционная система Windows 11 Home предлагает обновлённый интерфейс и улучшенные возможности работы. На безопасность ставится серьёзный акцент благодаря наличию сканера отпечатка пальца, который обеспечивает удобный и безопасный доступ к системе. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в любых условиях освещения. Ноутбук поддерживает версии Bluetooth 5.4 для соединения с беспроводными устройствами. Два порта USB Type-C обеспечивают быструю передачу данных и возможность подключения различных периферийных устройств. Этот ноутбук Lenovo удовлетворит потребности как профессионалов, так и пользователей, ищущих сочетание высокой производительности и мобильности в современном дизайне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Yoga 9 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED Touch 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam Bag (83LC0054RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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