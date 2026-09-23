Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK)
Представляем вашему вниманию инновационный ноутбук Lenovo, сочетающий в себе стильный дизайн и впечатляющую производительность. Этот ноутбук станет прекрасным выбором для тех, кто ищет надежное устройство для работы и развлечений. Технические характеристики: - **Экран**: 14-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920x1200 обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для работы с графикой и мультимедиа. - **Процессор**: Оснащён мощным процессором от производителя AMD, что гарантирует быструю и плавную работу даже в ресурсоемких приложениях. - **Графика**: Встроенная видеокарта AMD Radeon 860M прекрасно справляется с графическими задачами, обеспечивая высококачественное изображение и четкость. - **Память и хранилище**: 24 Гб оперативной памяти и SSD-диск объёмом 1024 Гб позволят хранить все ваши файлы и программы с молниеносным доступом к ним. - **Конструкция и дизайн**: Корпус из алюминия обеспечивает прочность и долговечность, при этом вес устройства составляет всего 1,38 кг, что делает его идеальным для путешествий и работы в движении. - **Клавиатура**: Подсветка клавиатуры позволяет работать даже в условиях низкой освещенности. - **Подключения и интерфейсы**: С двумя портами USB Type-C и встроенным кард-ридером, вы сможете подключать все необходимые устройства и аксессуары. Современный Bluetooth v5.4 обеспечивает надежное беспроводное подключение. - **Операционная система**: Установленная Windows 11 Home предлагает новые функции и улучшенный интерфейс для вашего удобства. Этот ноутбук Lenovo — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве. Независимо от задач, будь то работа или развлечение, этот ноутбук не разочарует.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga 7 14AKP10 Ryzen AI 7 350 24Gb SSD1Tb AMD Radeon 860M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (83JR0061RK)