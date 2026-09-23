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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01)

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 9
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 10
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 11
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 12
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 13
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 14
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 15
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 16
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 17
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 18
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 19
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 20
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Digma Pro Fortis
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 1
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 2
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 3
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 4
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 5
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 6
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 7
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 8
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 9
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 10
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 11
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 14
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 15
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 16
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 17
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 18
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 19
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 20
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734089
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Характеристики

Бренд
Digma PRO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01)

Ноутбуки Digma PRO представляют собой сочетание мощности, стиля и функциональности, удовлетворяющее современным требованиям пользователей. Этот ноутбук оснащен процессором Intel, что обеспечивает высокую производительность и стабильную работу. Благодаря встроенному графическому контроллеру Intel UHD Graphics вы сможете наслаждаться качественным изображением на большом 15,6-дюймовом экране с разрешением 1920x1080 пикселей. Экран выполнен на базе IPS-матрицы, что гарантирует яркие цвета и широкие углы обзора. Корпус устройства сочетает в себе стильный серый дизайн с прочностью алюминия и пластика, что делает его как привлекательным, так и долговечным. Легкий вес 1,8 кг позволяет без труда брать ноутбук с собой. Digma PRO оснащен 16 Гб оперативной памяти типа DDR4, что позволяет работать в многозадачном режиме без задержек. Для быстрого хранения и доступа к данным предусмотрен SSD объемом 256 Гб. Ноутбук также поддерживает Bluetooth v5.2 для беспроводного подключения устройств. Подсветка клавиатуры позволит комфортно работать в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность ваших данных. Среди портов имеется USB 2.0, что обеспечивает совместимость с широким спектром периферийных устройств. Все эти характеристики делают ноутбук Digma PRO надежным помощником для работы и развлечений, удовлетворяющим требованиям как обычных пользователей, так и профессионалов.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01)




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Характеристики
Бренд
Digma PRO
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Digma PRO представляют собой сочетание мощности, стиля и функциональности, удовлетворяющее современным требованиям пользователей. Этот ноутбук оснащен процессором Intel, что обеспечивает высокую производительность и стабильную работу. Благодаря встроенному графическому контроллеру Intel UHD Graphics вы сможете наслаждаться качественным изображением на большом 15,6-дюймовом экране с разрешением 1920x1080 пикселей. Экран выполнен на базе IPS-матрицы, что гарантирует яркие цвета и широкие углы обзора. Корпус устройства сочетает в себе стильный серый дизайн с прочностью алюминия и пластика, что делает его как привлекательным, так и долговечным. Легкий вес 1,8 кг позволяет без труда брать ноутбук с собой. Digma PRO оснащен 16 Гб оперативной памяти типа DDR4, что позволяет работать в многозадачном режиме без задержек. Для быстрого хранения и доступа к данным предусмотрен SSD объемом 256 Гб. Ноутбук также поддерживает Bluetooth v5.2 для беспроводного подключения устройств. Подсветка клавиатуры позволит комфортно работать в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность ваших данных. Среди портов имеется USB 2.0, что обеспечивает совместимость с широким спектром периферийных устройств. Все эти характеристики делают ноутбук Digma PRO надежным помощником для работы и развлечений, удовлетворяющим требованиям как обычных пользователей, так и профессионалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 16Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P3-ACXW01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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