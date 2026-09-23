Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P7-BDXW01)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P7-BDXW01)
Ноутбук Digma PRO — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он оснащен новейшими технологиями и выполнен в современном корпусе, сочетающем алюминий и пластик, что придает ему прочность и легкость. При весе всего 1,8 кг данный ноутбук легко брать с собой в любые поездки. Digma PRO оборудован 15,6-дюймовым экраном с высококачественной IPS-матрицей, которая обеспечивает яркие и насыщенные цвета при разрешении 1920x1080 пикселей. Это позволяет комфортно работать с графикой, просматривать видео в Full HD и наслаждаться играми с великолепной детализацией. Производительность ноутбука обеспечивается мощным процессором от Intel и 32 Гб оперативной памяти DDR4, что позволяет выполнять множество задач одновременно без задержек. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 Гб, который обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics позволяет комфортно играть в современные игры и работать с мультимедийными приложениями. Digma PRO поддерживает Bluetooth версии v5.2, обеспечивая стабильное и быстрое соединение с беспроводными устройствами. Пользователи оценят наличие подсветки клавиатуры, что удобно для работы в условиях недостаточного освещения, и встроенного сканера отпечатка пальца для обеспечения безопасности данных. Дополнительные возможности подключения обеспечивает порт USB 2.0. Этот ноутбук выполнен в стильном сером цвете, который подчеркивает его современный и минималистичный дизайн. Digma PRO — это надежный спутник для тех, кто ценит производительность и эстетичный внешний вид.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 59 040 руб.14760 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 59 290 руб.14823 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/5...
-
В наличииЦена 61 570 руб.15393 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 61 570 руб.15393 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 62 370 руб.15593 руб. в СплитLenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WU...
-
В наличииЦена 62 600 руб.15650 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 63 050 руб.15763 руб. в СплитHonor MagicBook X16 2025 GOH-X [5301APLP] Grey 16"{Ryzen 5 6600H...
-
В наличииЦена 63 550 руб. 97 190 руб.15888 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
-
В наличииЦена 64 180 руб.16045 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 64 740 руб.16185 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb B...
-
В наличииЦена 65 370 руб.16343 руб. в СплитНоутбук Acer TravelMate TMP216-51-TCO-57EM 16" IPS i5-1334U 16/5...
-
В наличииЦена 66 160 руб.16540 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 5 A515-58P grey Core i7 1355U/16Gb/512Gb SSD...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P7-BDXW01)