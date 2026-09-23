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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734086
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
Intel Core i5 13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
4
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS)

Lenovo создаёт лёгкие решения для работы и творчества – этот ноутбук весит всего 1,6 кг и не занимает много места благодаря компактной 14-дюймовой диагонали. Сенсорный экран с расширенным разрешением 1920x1200 дарит чёткие цвета и легко откликается на касания — удобно для заметок, рисования, управления жестами. Мощный Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти помогают запускать даже “тяжёлые” задачи и множество вкладок одновременно. SSD на 512 Гб ускоряет загрузку и предоставляет простор для документов, фильмов, проектов. Подсветка клавиатуры облегчает работу в темноте, встроенный кард-ридер позволяет удобно переносить фото и файлы. Быстрая беспроводная связь через Bluetooth v5.2, а сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные. Модель идёт без операционной системы — можно установить ту, что подходит именно вам. Всё это — в пластиковом лёгком корпусе от Lenovo, сочетающем производительность и мобильность.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
Intel Core i5 13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
4
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo создаёт лёгкие решения для работы и творчества – этот ноутбук весит всего 1,6 кг и не занимает много места благодаря компактной 14-дюймовой диагонали. Сенсорный экран с расширенным разрешением 1920x1200 дарит чёткие цвета и легко откликается на касания — удобно для заметок, рисования, управления жестами. Мощный Intel Core i5 и 16 Гб оперативной памяти помогают запускать даже “тяжёлые” задачи и множество вкладок одновременно. SSD на 512 Гб ускоряет загрузку и предоставляет простор для документов, фильмов, проектов. Подсветка клавиатуры облегчает работу в темноте, встроенный кард-ридер позволяет удобно переносить фото и файлы. Быстрая беспроводная связь через Bluetooth v5.2, а сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные. Модель идёт без операционной системы — можно установить ту, что подходит именно вам. Всё это — в пластиковом лёгком корпусе от Lenovo, сочетающем производительность и мобильность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX0042PS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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