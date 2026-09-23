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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0)

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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 10
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 10
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734079
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
1.2
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.2
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.6

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0)

Asus с диагональю 17,3 дюйма создан для тех, кто ценит широкий обзор и комфорт в работе или мультимедийных развлечениях. Благодаря Full HD-разрешению 1920x1080 изображение остаётся чётким и ярким даже на большом экране. 16 Гб оперативной памяти обеспечат плавную работу в многозадачном режиме, а вместительный SSD на 512 Гб позволяет быстро запускать приложения и хранить объемные файлы. Лёгкий для своего размера — всего 2,1 кг, он не доставит неудобств при транспортировке. Клавиатура с подсветкой позволит легко работать в тёмное время суток. Современная версия Bluetooth 5.2 обеспечивает быструю и надёжную связь с устройствами. Процессор от Intel и встроенная видеокарта делают его подходящим для различных рабочих задач и учебы. Без предустановленной операционной системы, ноутбук даёт свободу выбора программного обеспечения под ваши задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
100U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
1.2
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.2
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Описание
Asus с диагональю 17,3 дюйма создан для тех, кто ценит широкий обзор и комфорт в работе или мультимедийных развлечениях. Благодаря Full HD-разрешению 1920x1080 изображение остаётся чётким и ярким даже на большом экране. 16 Гб оперативной памяти обеспечат плавную работу в многозадачном режиме, а вместительный SSD на 512 Гб позволяет быстро запускать приложения и хранить объемные файлы. Лёгкий для своего размера — всего 2,1 кг, он не доставит неудобств при транспортировке. Клавиатура с подсветкой позволит легко работать в тёмное время суток. Современная версия Bluetooth 5.2 обеспечивает быструю и надёжную связь с устройствами. Процессор от Intel и встроенная видеокарта делают его подходящим для различных рабочих задач и учебы. Без предустановленной операционной системы, ноутбук даёт свободу выбора программного обеспечения под ваши задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU1105 Core 3 100U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB13X1-M00MR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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