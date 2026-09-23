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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ProArt P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
355 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734076
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Описание товара Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WW-SE009X Ryzen AI 9 HX 370 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17F1-M00250)
Этот ноутбук Asus объединяет внушительную мощность и элегантность алюминиевого корпуса. Диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 3840x2400 и сенсорным управлением раскрывает перед вами богатство деталей и делает любую задачу максимально комфортной. Сверхсовременная производительность обеспечивается 12-ядерным процессором AMD и впечатляющими 64 Гб оперативной памяти — идеальный выбор для многозадачных проектов, сложных вычислений и ресурсоёмких приложений.
Массивный SSD на 2048 Гб гарантирует моментальный доступ к любым файлам и быструю загрузку системы, а 16 Гб видеопамяти подарят плавную работу профессиональных графических и видеопрограмм. Две порта USB Type-C расширяют возможности подключения. Встроенный кард-ридер — находка для фотографов и тех, кто активно работает с памятью камер. Клавиатура с подсветкой добавляет удобства при работе в любых условиях освещения.
Ноутбук весит всего 1,95 кг — отличный баланс между мобильностью и производительностью. C современной версией Bluetooth v5.4 и предустановленной Windows 11 Pro вы сразу готовы к эффективной работе и творчеству.
Этот ноутбук Asus объединяет внушительную мощность и элегантность алюминиевого корпуса. Диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 3840x2400 и сенсорным управлением раскрывает перед вами богатство деталей и делает любую задачу максимально комфортной. Сверхсовременная производительность обеспечивается 12-ядерным процессором AMD и впечатляющими 64 Гб оперативной памяти — идеальный выбор для многозадачных проектов, сложных вычислений и ресурсоёмких приложений.
Массивный SSD на 2048 Гб гарантирует моментальный доступ к любым файлам и быструю загрузку системы, а 16 Гб видеопамяти подарят плавную работу профессиональных графических и видеопрограмм. Две порта USB Type-C расширяют возможности подключения. Встроенный кард-ридер — находка для фотографов и тех, кто активно работает с памятью камер. Клавиатура с подсветкой добавляет удобства при работе в любых условиях освещения.
Ноутбук весит всего 1,95 кг — отличный баланс между мобильностью и производительностью. C современной версией Bluetooth v5.4 и предустановленной Windows 11 Pro вы сразу готовы к эффективной работе и творчеству.
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WW-SE009X Ryzen AI 9 HX 370 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17F1-M00250) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WW-SE009X Ryzen AI 9 HX 370 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 16" OLED Touch 4K (3840x2400) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB17F1-M00250)