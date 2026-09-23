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Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0)

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Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 1
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 2
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 3
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 4
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 5
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 6
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 7
Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ProArt P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
245 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734074
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ProArt P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
HX 370
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х35х10
Вес, кг.
1.85

Описание товара Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0)

Ноутбуки Asus сочетают в себе изысканный дизайн и мощные технические характеристики, предоставляя пользователям все необходимое для продуктивной работы и развлечений. Рассмотрим одну из таких моделей, которая предлагает впечатляющий набор функций. Этот ноутбук оснащен 16-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2880x1800, что обеспечивает четкое и яркое изображение для работы с мультимедиа и профессиональных задач. Легкий и прочный корпус из алюминия весом всего 1,85 кг делает его идеальным компаньоном для тех, кто часто находится в движении. Производительность ноутбука обеспечивается процессором от AMD с 12 ядрами, что гарантирует высокую скорость выполнения задач, будь то работа с офисными приложениями или тяжелыми графическими редакторами. В сочетании с 32 Гб оперативной памяти и SSD на 2048 Гб, устройство справляется с любыми нагрузками и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Видеокарта с 8 Гб видеопамяти позволяет наслаждаться плавной графикой и поддерживать работу с ресурсозатратными проектами. Ноутбук работает на операционной системе Windows 11 Pro, которая предлагает пользователям передовые функции для повышения продуктивности и безопасности данных. Наличие подсветки клавиатуры делает устройство удобным для работы в условиях низкой освещенности. Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта USB Type-C, а встроенный кард-ридер дает дополнительные возможности для работы с медиафайлами. Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с периферийными устройствами и аксессуарами. Этот ноутбук от Asus идеально подойдет как для профессиональной деятельности, так и для развлечений, предлагая пользователям высокую производительность и передовые технологии в стильном и портативном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ProArt P16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
HX 370
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Asus сочетают в себе изысканный дизайн и мощные технические характеристики, предоставляя пользователям все необходимое для продуктивной работы и развлечений. Рассмотрим одну из таких моделей, которая предлагает впечатляющий набор функций. Этот ноутбук оснащен 16-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2880x1800, что обеспечивает четкое и яркое изображение для работы с мультимедиа и профессиональных задач. Легкий и прочный корпус из алюминия весом всего 1,85 кг делает его идеальным компаньоном для тех, кто часто находится в движении. Производительность ноутбука обеспечивается процессором от AMD с 12 ядрами, что гарантирует высокую скорость выполнения задач, будь то работа с офисными приложениями или тяжелыми графическими редакторами. В сочетании с 32 Гб оперативной памяти и SSD на 2048 Гб, устройство справляется с любыми нагрузками и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Видеокарта с 8 Гб видеопамяти позволяет наслаждаться плавной графикой и поддерживать работу с ресурсозатратными проектами. Ноутбук работает на операционной системе Windows 11 Pro, которая предлагает пользователям передовые функции для повышения продуктивности и безопасности данных. Наличие подсветки клавиатуры делает устройство удобным для работы в условиях низкой освещенности. Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта USB Type-C, а встроенный кард-ридер дает дополнительные возможности для работы с медиафайлами. Версия Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное беспроводное соединение с периферийными устройствами и аксессуарами. Этот ноутбук от Asus идеально подойдет как для профессиональной деятельности, так и для развлечений, предлагая пользователям высокую производительность и передовые технологии в стильном и портативном устройстве.
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Отзывы


Ноутбук Asus ProArt P16 H7606WM-RJ112X Ryzen AI 9 HX 370 32Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam (90NB15L1-M007P0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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