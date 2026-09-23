Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0)
Asus дарит мощь и стиль в одном корпусе весом всего 1,88 кг — ваш идеальный спутник для работы и учебы. Экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 порадует четкой и яркой картинкой при просмотре фильмов или работе с документами. Сердце ноутбука — 8-ядерный процессор AMD и продвинутый графический контроллер AMD Radeon 680M, что позволит запускать ресурсоемкие приложения и мультимедийные проекты без задержек. В арсенале — 16 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 1024 Гб: любые файлы и программы всегда под рукой, система работает молниеносно. А сканер отпечатка пальца добавляет уровень безопасности вашим данным. Передовая версия Bluetooth v5.3 поможет быстро подключать устройства, а наличие USB 2.0 открывает дополнительные возможности для аксессуаров. Ноутбук идет без установленной ОС — вы сами выбираете, какая система будет ближе именно вам.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 16 M1605NAQ-MB131 Ryzen 7 170 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB1832-M005F0)