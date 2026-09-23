Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0)
Asus представляет современный ноутбук, воплощающий в себе стиль, мощность и передовые технологии, идеально подходящие для продуктивной работы и мультимедийных развлечений. Этот ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим яркие и насыщенные цвета, что делает его отличным выбором для работы с графикой и просмотра видео. Ноутбук выполнен в лёгком и прочном алюминиевом корпусе, что обеспечивает его вес всего 1,2 кг — идеально для мобильного образа жизни и удобства в переноске. Под капотом находится мощный процессор от AMD, в тандеме с графическим контроллером AMD Radeon 840M, что обеспечивает высокую производительность и отличную графику для большинства повседневных задач. С 32 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD, этот ноутбук предлагает мгновенную загрузку приложений и достаточное пространство для хранения всех ваших данных. Встроенная подсветка клавиатуры добавляет дополнительное удобство при работе в условиях низкой освещенности. Для подключения и обмена данными предусмотрены два порта USB Type-C. Благодаря версии Bluetooth 5.3, устройство обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с другими устройствами. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, позволяя вам выбрать и установить ту, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Asus создал универсальный ноутбук, который сочетает в себе элегантный дизайн, мощную производительность и новейшие технологии, что делает его отличным выбором как для профессионалов, так и для студентов.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для учебы, Черный, AMD Ryzen AI 5, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 118 650 руб.29663 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 121 020 руб.30255 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 124 150 руб.31038 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7...
-
В наличииЦена 126 470 руб.31618 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 127 420 руб.31855 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RT...
-
В наличииЦена 128 610 руб.32153 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060...
-
В наличииЦена 128 610 руб.32153 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1...
-
В наличииЦена 131 500 руб.32875 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 132 950 руб.33238 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 133 740 руб.33435 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 134 220 руб.33555 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Infinix
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для учебы, Черный, AMD Ryzen AI 5, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0)