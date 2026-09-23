Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734068
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0)

Asus представляет современный ноутбук, воплощающий в себе стиль, мощность и передовые технологии, идеально подходящие для продуктивной работы и мультимедийных развлечений. Этот ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим яркие и насыщенные цвета, что делает его отличным выбором для работы с графикой и просмотра видео. Ноутбук выполнен в лёгком и прочном алюминиевом корпусе, что обеспечивает его вес всего 1,2 кг — идеально для мобильного образа жизни и удобства в переноске. Под капотом находится мощный процессор от AMD, в тандеме с графическим контроллером AMD Radeon 840M, что обеспечивает высокую производительность и отличную графику для большинства повседневных задач. С 32 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD, этот ноутбук предлагает мгновенную загрузку приложений и достаточное пространство для хранения всех ваших данных. Встроенная подсветка клавиатуры добавляет дополнительное удобство при работе в условиях низкой освещенности. Для подключения и обмена данными предусмотрены два порта USB Type-C. Благодаря версии Bluetooth 5.3, устройство обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с другими устройствами. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, позволяя вам выбрать и установить ту, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Asus создал универсальный ноутбук, который сочетает в себе элегантный дизайн, мощную производительность и новейшие технологии, что делает его отличным выбором как для профессионалов, так и для студентов.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus представляет современный ноутбук, воплощающий в себе стиль, мощность и передовые технологии, идеально подходящие для продуктивной работы и мультимедийных развлечений. Этот ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим яркие и насыщенные цвета, что делает его отличным выбором для работы с графикой и просмотра видео. Ноутбук выполнен в лёгком и прочном алюминиевом корпусе, что обеспечивает его вес всего 1,2 кг — идеально для мобильного образа жизни и удобства в переноске. Под капотом находится мощный процессор от AMD, в тандеме с графическим контроллером AMD Radeon 840M, что обеспечивает высокую производительность и отличную графику для большинства повседневных задач. С 32 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD, этот ноутбук предлагает мгновенную загрузку приложений и достаточное пространство для хранения всех ваших данных. Встроенная подсветка клавиатуры добавляет дополнительное удобство при работе в условиях низкой освещенности. Для подключения и обмена данными предусмотрены два порта USB Type-C. Благодаря версии Bluetooth 5.3, устройство обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с другими устройствами. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, позволяя вам выбрать и установить ту, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Asus создал универсальный ноутбук, который сочетает в себе элегантный дизайн, мощную производительность и новейшие технологии, что делает его отличным выбором как для профессионалов, так и для студентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD130 Ryzen AI 5 430 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006H0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...