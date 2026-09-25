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Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30)

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Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734066
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.01

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30)

Компактный и лёгкий ноутбук Asus весом всего 1,4 кг удобно брать с собой — он не станет обузой в дороге или на встрече. 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 радует сочной картинкой и подойдёт для работы с документами, просмотра фильмов и творчества. 32 Гб оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD на 1 ТБ обеспечивают молниеносную работу: легко держит множество вкладок, тяжелые приложения и большой архив файлов. Встроенная видеокарта оптимальна для повседневных задач и работы. Производитель процессора — Intel, что гарантирует уверенную производительность. Клавиатура с подсветкой позволит работать даже в вечернее время, а два порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения. Установлена современная версия Bluetooth v5.3 — удобно для беспроводных устройств. Модель поставляется без предустановленной ОС.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий ноутбук Asus весом всего 1,4 кг удобно брать с собой — он не станет обузой в дороге или на встрече. 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 радует сочной картинкой и подойдёт для работы с документами, просмотра фильмов и творчества. 32 Гб оперативной памяти DDR5 и быстрый SSD на 1 ТБ обеспечивают молниеносную работу: легко держит множество вкладок, тяжелые приложения и большой архив файлов. Встроенная видеокарта оптимальна для повседневных задач и работы. Производитель процессора — Intel, что гарантирует уверенную производительность. Клавиатура с подсветкой позволит работать даже в вечернее время, а два порта USB Type-C расширяют ваши возможности подключения. Установлена современная версия Bluetooth v5.3 — удобно для беспроводных устройств. Модель поставляется без предустановленной ОС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY134 Core Ultra 7 255H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NB16J2-M00A30) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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