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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210)

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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
136 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734060
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.94

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210)

Яркий 16-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 подарит четкое и захватывающее изображение — удобно для работы и развлечений. Видеокарта nVidia GeForce RTX 5050 с 8 Гб видеопамяти понравится тем, кто ценит плавную графику и насыщенные детали, а встроенный SSD на 1024 Гб вместит целую библиотеку файлов и программ. 16 Гб оперативной памяти сделают этот ноутбук быстрым даже при запуске требовательных приложений. Подсветка клавиатуры добавит комфорта работе в любое время суток. Отсутствие предустановленной операционной системы открывает свободу выбора и настройку под свои задачи. Asus сочетает в себе баланс мощности и удобства для современных пользователей.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Яркий 16-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 подарит четкое и захватывающее изображение — удобно для работы и развлечений. Видеокарта nVidia GeForce RTX 5050 с 8 Гб видеопамяти понравится тем, кто ценит плавную графику и насыщенные детали, а встроенный SSD на 1024 Гб вместит целую библиотеку файлов и программ. 16 Гб оперативной памяти сделают этот ноутбук быстрым даже при запуске требовательных приложений. Подсветка клавиатуры добавит комфорта работе в любое время суток. Отсутствие предустановленной операционной системы открывает свободу выбора и настройку под свои задачи. Asus сочетает в себе баланс мощности и удобства для современных пользователей.
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Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JHR-S5058 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LL1-M00210) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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