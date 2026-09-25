Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950)
Ноутбук Asus предлагает высокопроизводительное и удобное решение для работы и развлечений. Элегантный корпус скрывает мощные компоненты, обеспечивающие быструю и надежную работу устройства. Основные характеристики этого ноутбука включают в себя: - **Процессор**: Производство Intel гарантирует высокую продуктивность и энергосбережение. - **Экран**: 16-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и матрицей IPS обеспечивает яркие и насыщенные цвета под любым углом обзора. - **Видеокарта**: Дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти подходит для графически насыщенных приложений и игр. - **Хранение данных**: SSD объемом 1024 ГБ способствует быстродействию системы и предлагает достаточно места для хранения всех ваших файлов. - **Оперативная память**: 16 ГБ DDR5 оперативной памяти позволяют работать в многозадачном режиме без задержек. - **Связь и порты**: Поддержка Bluetooth версии 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение, а наличие двух портов USB Type-C добавляет универсальности и удобства при подключении периферии. - **Дизайн и удобство**: При весе 2,65 кг ноутбук сохраняет портативность, а наличие подсветки клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности. - **Операционная система**: Поставляется без предварительно установленной ОС, что дает пользователю свободу выбора установки предпочитаемой системы. Этот ноубук Asus предназначен для пользователей, которым необходимы надежность, производительность и современные технологии, что делает его отличным вариантом как для работы, так и для развлечений.
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Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615JMR-S5202 Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LB1-M00950)