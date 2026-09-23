Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670)
Доминируйте в играх с процессором Intel Core Ultra 7 255HX и графическим процессором для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 5070ti. Играйте с уверенностью благодаря процессору Intel Core Ultra 7 255HX. Подкрепленный серьезной игровой мощью NVIDIA GeForce RTX 5070ti Laptop GPU и 16 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, Strix G16 2025 года обладает идеальным количеством мощности, чтобы поддерживать максимальную производительность в играх. Благодаря дополнительным функциям, таким как технологии NVIDIA Max-Q, включая Advanced Optimus, NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией и твердотельный накопитель PCIe Gen 4 емкостью 1 ТБ, Strix G16 действительно является силой, с которой нужно считаться. Мы полностью переделали Strix G16 2025 года, чтобы сделать обновления проще, чем когда-либо. Эта конструкция без инструментов обеспечивает простой доступ как к ОЗУ, так и к SSD и вентиляторам, и мы также привезли сюда нашу новейшую систему Q-latch для слотов SSD. Как опытная команда пит-стопа, вы можете снять и заменить SSD и ОЗУ за считанные секунды, восстановив машину и не пропустив ни одного круга. Специально разработанная рамка закрывает остальную часть материнской платы, чтобы защитить другие компоненты, но ее можно легко снять с помощью нескольких винтов для пользователей, которые хотят повозиться дальше.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G615LR-S5162 Core Ultra 7 255HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LR1-M00670)