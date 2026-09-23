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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
TUF GAMING
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734056
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
TUF GAMING
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0)

Представляем новый игровой ноутбук ASUS FX607VJB TUF Gaming F16 (2024) — идеальный спутник для тех, кто ценит надёжность, мощность и полное погружение в игровой процесс. Этот аппарат создан, чтобы предоставить вам всё необходимое для победы, сочетая в себе передовые компоненты и продуманный дизайн. Центром вычислительной мощи этой модели является современный процессор Intel Core 5 серии 2. Его восемь ядер, разделённых на четыре высокопроизводительных и четыре энергоэффективных, обеспечивают исключительную отзывчивость системы в играх и многозадачности. Благодаря возможности автоматического увеличения тактовой частоты до 4800 МГц ноутбук мгновенно реагирует на любую нагрузку. Этому также способствует 16 гигабайт оперативной памяти типа DDR4, которую при необходимости можно увеличить вплоть до 64 гигабайт, используя два свободных слота. Ваши игры оживут на великолепном 16-дюймовом экране с соотношением сторон 16:10 и матовым покрытием, которое надёжно защищает от бликов. Разрешение 1920 на 1200 точек на IPS-матрице гарантирует сочные цвета и широкие углы обзора, а частота обновления 144 Гц делает картинку невероятно плавной, что критически важно в динамичных сражениях. За графическую составляющую отвечает дискретная видеокарта GeForce RTX 3050 с 6 гигабайтами собственной памяти, обеспечивающая высокую детализацию и стабильную частоту кадров. Быстрый накопитель SSD объёмом 512 гигабайт значительно сокращает время загрузки операционной системы, игр и приложений, а наличие свободного слота формата M.2 позволит в будущем легко увеличить хранилище.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
TUF GAMING
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем новый игровой ноутбук ASUS FX607VJB TUF Gaming F16 (2024) — идеальный спутник для тех, кто ценит надёжность, мощность и полное погружение в игровой процесс. Этот аппарат создан, чтобы предоставить вам всё необходимое для победы, сочетая в себе передовые компоненты и продуманный дизайн. Центром вычислительной мощи этой модели является современный процессор Intel Core 5 серии 2. Его восемь ядер, разделённых на четыре высокопроизводительных и четыре энергоэффективных, обеспечивают исключительную отзывчивость системы в играх и многозадачности. Благодаря возможности автоматического увеличения тактовой частоты до 4800 МГц ноутбук мгновенно реагирует на любую нагрузку. Этому также способствует 16 гигабайт оперативной памяти типа DDR4, которую при необходимости можно увеличить вплоть до 64 гигабайт, используя два свободных слота. Ваши игры оживут на великолепном 16-дюймовом экране с соотношением сторон 16:10 и матовым покрытием, которое надёжно защищает от бликов. Разрешение 1920 на 1200 точек на IPS-матрице гарантирует сочные цвета и широкие углы обзора, а частота обновления 144 Гц делает картинку невероятно плавной, что критически важно в динамичных сражениях. За графическую составляющую отвечает дискретная видеокарта GeForce RTX 3050 с 6 гигабайтами собственной памяти, обеспечивающая высокую детализацию и стабильную частоту кадров. Быстрый накопитель SSD объёмом 512 гигабайт значительно сокращает время загрузки операционной системы, игр и приложений, а наличие свободного слота формата M.2 позволит в будущем легко увеличить хранилище.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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