Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0)
Представляем новый игровой ноутбук ASUS FX607VJB TUF Gaming F16 (2024) — идеальный спутник для тех, кто ценит надёжность, мощность и полное погружение в игровой процесс. Этот аппарат создан, чтобы предоставить вам всё необходимое для победы, сочетая в себе передовые компоненты и продуманный дизайн. Центром вычислительной мощи этой модели является современный процессор Intel Core 5 серии 2. Его восемь ядер, разделённых на четыре высокопроизводительных и четыре энергоэффективных, обеспечивают исключительную отзывчивость системы в играх и многозадачности. Благодаря возможности автоматического увеличения тактовой частоты до 4800 МГц ноутбук мгновенно реагирует на любую нагрузку. Этому также способствует 16 гигабайт оперативной памяти типа DDR4, которую при необходимости можно увеличить вплоть до 64 гигабайт, используя два свободных слота. Ваши игры оживут на великолепном 16-дюймовом экране с соотношением сторон 16:10 и матовым покрытием, которое надёжно защищает от бликов. Разрешение 1920 на 1200 точек на IPS-матрице гарантирует сочные цвета и широкие углы обзора, а частота обновления 144 Гц делает картинку невероятно плавной, что критически важно в динамичных сражениях. За графическую составляющую отвечает дискретная видеокарта GeForce RTX 3050 с 6 гигабайтами собственной памяти, обеспечивающая высокую детализацию и стабильную частоту кадров. Быстрый накопитель SSD объёмом 512 гигабайт значительно сокращает время загрузки операционной системы, игр и приложений, а наличие свободного слота формата M.2 позволит в будущем легко увеличить хранилище.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 6Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MZ6-M005K0)