Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0)
Ноутбук Asus объединяет в себе мощность и стиль в одном устройстве, предлагая продвинутые возможности для работы и развлечений. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200, он обеспечивает яркое и четкое изображение, а матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и насыщенные цвета. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти делает его отличным выбором для графических задач и игр. Под капотом этого ноутбука скрыта мощь процессора от Intel, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную и быструю работу в многозадачном режиме. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объёмом 1024 Гб, что позволяет хранить множество файлов и быстрее загружать систему и приложения. Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфорт работы в условиях низкой освещенности, что делает этот ноутбук отличным компаньоном для работы и учебы в любое время суток. Наличие двух портов USB Type-C позволяет легко подключать различные устройства и аксессуары. Ноутбук Asus поддерживает новейший стандарт Bluetooth версии 5.4 для быстрой и стабильной передачи данных с другими устройствами. Несмотря на свою производительность, ноутбук весит всего 2,2 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования. Корпус из пластика делает его легким и практичным для ежедневного пользования. Однако стоит отметить, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора подходящей платформы. Этот ноутбук продемонстрирует свою мощь и надежность как в офисной работе, так и в более интенсивных задачах, предлагая превосходное сочетание производительности и функциональности.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0)