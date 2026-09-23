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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734054
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0)

Ноутбук Asus объединяет в себе мощность и стиль в одном устройстве, предлагая продвинутые возможности для работы и развлечений. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200, он обеспечивает яркое и четкое изображение, а матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и насыщенные цвета. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти делает его отличным выбором для графических задач и игр. Под капотом этого ноутбука скрыта мощь процессора от Intel, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную и быструю работу в многозадачном режиме. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объёмом 1024 Гб, что позволяет хранить множество файлов и быстрее загружать систему и приложения. Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфорт работы в условиях низкой освещенности, что делает этот ноутбук отличным компаньоном для работы и учебы в любое время суток. Наличие двух портов USB Type-C позволяет легко подключать различные устройства и аксессуары. Ноутбук Asus поддерживает новейший стандарт Bluetooth версии 5.4 для быстрой и стабильной передачи данных с другими устройствами. Несмотря на свою производительность, ноутбук весит всего 2,2 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования. Корпус из пластика делает его легким и практичным для ежедневного пользования. Однако стоит отметить, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора подходящей платформы. Этот ноутбук продемонстрирует свою мощь и надежность как в офисной работе, так и в более интенсивных задачах, предлагая превосходное сочетание производительности и функциональности.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus объединяет в себе мощность и стиль в одном устройстве, предлагая продвинутые возможности для работы и развлечений. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200, он обеспечивает яркое и четкое изображение, а матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и насыщенные цвета. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти делает его отличным выбором для графических задач и игр. Под капотом этого ноутбука скрыта мощь процессора от Intel, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную и быструю работу в многозадачном режиме. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объёмом 1024 Гб, что позволяет хранить множество файлов и быстрее загружать систему и приложения. Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфорт работы в условиях низкой освещенности, что делает этот ноутбук отличным компаньоном для работы и учебы в любое время суток. Наличие двух портов USB Type-C позволяет легко подключать различные устройства и аксессуары. Ноутбук Asus поддерживает новейший стандарт Bluetooth версии 5.4 для быстрой и стабильной передачи данных с другими устройствами. Несмотря на свою производительность, ноутбук весит всего 2,2 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования. Корпус из пластика делает его легким и практичным для ежедневного пользования. Однако стоит отметить, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора подходящей платформы. Этот ноутбук продемонстрирует свою мощь и надежность как в офисной работе, так и в более интенсивных задачах, предлагая превосходное сочетание производительности и функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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