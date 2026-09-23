Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JPR-RV098 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NG1-M006N0)

Ноутбук Asus объединяет в себе мощность и стиль в одном устройстве, предлагая продвинутые возможности для работы и развлечений. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200, он обеспечивает яркое и четкое изображение, а матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и насыщенные цвета. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти делает его отличным выбором для графических задач и игр. Под капотом этого ноутбука скрыта мощь процессора от Intel, который в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную и быструю работу в многозадачном режиме. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объёмом 1024 Гб, что позволяет хранить множество файлов и быстрее загружать систему и приложения. Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфорт работы в условиях низкой освещенности, что делает этот ноутбук отличным компаньоном для работы и учебы в любое время суток. Наличие двух портов USB Type-C позволяет легко подключать различные устройства и аксессуары. Ноутбук Asus поддерживает новейший стандарт Bluetooth версии 5.4 для быстрой и стабильной передачи данных с другими устройствами. Несмотря на свою производительность, ноутбук весит всего 2,2 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования. Корпус из пластика делает его легким и практичным для ежедневного пользования. Однако стоит отметить, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора подходящей платформы. Этот ноутбук продемонстрирует свою мощь и надежность как в офисной работе, так и в более интенсивных задачах, предлагая превосходное сочетание производительности и функциональности.