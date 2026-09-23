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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734053
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0)

Этот ноутбук Asus с диагональю 16 дюймов идеально подойдёт для тех, кто ценит просторный экран с чётким разрешением 1920x1200 — каждый пиксель играет на вашу продуктивность и погружение. Храня на борту 512 Гб SSD, он обеспечивает молниеносную загрузку приложений и быструю работу с большими файлами. Сочетание 16 Гб оперативной памяти и мощной дискретной видеокарты с 8 Гб видеопамяти делает эту модель отличным выбором для графических задач, работы с видео или современных игр. Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфорт даже при работе в темноте, а два порта USB Type-C позволяют без проблем подключать современные гаджеты и аксессуары. Всё это строится на процессоре Intel, что гарантирует стабильную и быструю работу даже при серьёзных нагрузках. Версия Bluetooth 5.4 открывает новые возможности для беспроводного взаимодействия. Операционная система не установлена, поэтому вы сами выбираете нужную платформу — полный контроль над своим ноутбуком прямо из коробки.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming F16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с диагональю 16 дюймов идеально подойдёт для тех, кто ценит просторный экран с чётким разрешением 1920x1200 — каждый пиксель играет на вашу продуктивность и погружение. Храня на борту 512 Гб SSD, он обеспечивает молниеносную загрузку приложений и быструю работу с большими файлами. Сочетание 16 Гб оперативной памяти и мощной дискретной видеокарты с 8 Гб видеопамяти делает эту модель отличным выбором для графических задач, работы с видео или современных игр. Клавиатура с подсветкой обеспечивает комфорт даже при работе в темноте, а два порта USB Type-C позволяют без проблем подключать современные гаджеты и аксессуары. Всё это строится на процессоре Intel, что гарантирует стабильную и быструю работу даже при серьёзных нагрузках. Версия Bluetooth 5.4 открывает новые возможности для беспроводного взаимодействия. Операционная система не установлена, поэтому вы сами выбираете нужную платформу — полный контроль над своим ноутбуком прямо из коробки.
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Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JMR-RV170 Core i5 14450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0NB1-M009D0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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