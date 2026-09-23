Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-216XRU Core i5 13420H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-216)

**Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными задачами? MSI Cyborg 17 B13WEKG — идеальный выбор для работы, игр и развлечений! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 17 B13WEKG?** * **Производительность:** процессор Intel Core i5-13420H и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** SSD-накопитель на 1 ТБ позволит хранить большое количество данных и обеспечит быструю загрузку системы и приложений. * **Потрясающая графика:** дискретная видеокарта RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию — идеально для игр и графических приложений. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц обеспечивает яркое и детализированное изображение, а также плавность динамичных сцен. * **Стильный дизайн:** translucent black — цвет, который выделит вас из толпы. С ноутбуком MSI Cyborg 17 B13WEKG вы получите надёжного помощника для работы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выбирайте качество и производительность!