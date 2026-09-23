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Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002)

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Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002) - фото 1
Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002) - фото 2
Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002) - фото 3
Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Predator Helios 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
312 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734042
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Predator Helios 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.98 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х38х8
Вес, кг.
5.6

Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002)

Acer Predator Helios 18 AI сочетает в себе динамичный игровой стиль и выверенную эргономику, подчёркивая характер своей агрессивной подсветкой и смелыми дизайнерскими решениями. Его массивный корпус и яркие акценты на крышке создают впечатление настоящей машины для побед. Дисплей этой модели погружает в игру без остатка благодаря тонким рамкам и богатому цветовому охвату. Каждое движение на экране передаётся чётко и плавно, а просторная матрица дарит ощущение полного контроля над происходящим. Пользовательская клавиатура с глубокой тактильной отдачей и выделенными игровыми клавишами позволяет максимально быстро реагировать в самых напряжённых матчах. Интеллектуальная система охлаждения незаметно сохраняет оптимальную температуру, предоставляя все ресурсы системе там, где они нужны в первую очередь. Набор портов и беспроводных интерфейсов продуман до мелочей: от подключения внешних контроллеров до передачи данных на высоких скоростях. Все порты удобно расположены по бокам корпуса, чтобы ничто не отвлекало от важного геймерского процесса. Длительное время работы без подзарядки освобождает от привязки к розетке, а предустановленные утилиты для управления производительностью и подсветкой делают настройку интуитивно понятной. Predator Helios 18 AI станет надёжным союзником профессионального игрока и любителя динамичного отдыха.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Predator Helios 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.98 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Acer Predator Helios 18 AI сочетает в себе динамичный игровой стиль и выверенную эргономику, подчёркивая характер своей агрессивной подсветкой и смелыми дизайнерскими решениями. Его массивный корпус и яркие акценты на крышке создают впечатление настоящей машины для побед. Дисплей этой модели погружает в игру без остатка благодаря тонким рамкам и богатому цветовому охвату. Каждое движение на экране передаётся чётко и плавно, а просторная матрица дарит ощущение полного контроля над происходящим. Пользовательская клавиатура с глубокой тактильной отдачей и выделенными игровыми клавишами позволяет максимально быстро реагировать в самых напряжённых матчах. Интеллектуальная система охлаждения незаметно сохраняет оптимальную температуру, предоставляя все ресурсы системе там, где они нужны в первую очередь. Набор портов и беспроводных интерфейсов продуман до мелочей: от подключения внешних контроллеров до передачи данных на высоких скоростях. Все порты удобно расположены по бокам корпуса, чтобы ничто не отвлекало от важного геймерского процесса. Длительное время работы без подзарядки освобождает от привязки к розетке, а предустановленные утилиты для управления производительностью и подсветкой делают настройку интуитивно понятной. Predator Helios 18 AI станет надёжным союзником профессионального игрока и любителя динамичного отдыха.
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Отзывы


Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI PH18-73-99GX Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb NVIDIA GeForce RTX5080 16Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (NH.QVZCD.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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