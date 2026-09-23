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Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT)

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Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 7
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook Ultra G1q8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2240x1400
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 7
  • Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734038
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook Ultra G1q8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2240x1400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Модель процессора
X1P-42-100
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
59 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.27

Описание товара Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT)

Ноутбук HP представляет собой современное и высокопроизводительное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он оснащен передовыми характеристиками, которые делают его универсальным инструментом для пользователей с различными потребностями. Среди ключевых характеристик данного ноутбука стоит выделить современную версию Bluetooth 5.4, обеспечивающую быструю и надежную беспроводную связь с различными устройствами. Вес устройства составляет всего 1,34 кг, что делает его легким и удобным для переноски. Графический контроллер Qualcomm Adreno гарантирует отличное качество изображения и поддержку современных графических приложений. Экран диагональю 14 дюймов и разрешением 2240x1400 пикселей с матрицей IPS обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора, что делает работу с ноутбуком более комфортной. Производительность устройства обеспечивается процессором Qualcomm с 8 ядрами и 16 Гб оперативной памяти, что позволяет с легкостью выполнять многозадачные операции и запускать требовательные к ресурсам приложения. Объём SSD составляет 512 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточное пространство для хранения вашей информации. Ноутбук выполнен в элегантном алюминиевом корпусе, что придаёт ему стильный и современный вид. Операционная система Windows 11 Pro предлагает мощные функциональные возможности и улучшенный пользовательский интерфейс. Для удобства работы в условиях недостаточного освещения предусмотрена клавиатура с подсветкой. Устройство оснащено двумя портами USB Type-C, что позволяет подключать к нему различные периферийные устройства и аксессуары. Тип аккумулятора Li-Pol гарантирует долгую автономную работу, что особенно важно для пользователей, часто находящихся в движении. Ноутбук HP на базе процессора Qualcomm — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, надежность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook Ultra G1q8
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2240x1400
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Развернуть
Модель процессора
X1P-42-100
Частота процессора, ГГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
59 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP представляет собой современное и высокопроизводительное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он оснащен передовыми характеристиками, которые делают его универсальным инструментом для пользователей с различными потребностями. Среди ключевых характеристик данного ноутбука стоит выделить современную версию Bluetooth 5.4, обеспечивающую быструю и надежную беспроводную связь с различными устройствами. Вес устройства составляет всего 1,34 кг, что делает его легким и удобным для переноски. Графический контроллер Qualcomm Adreno гарантирует отличное качество изображения и поддержку современных графических приложений. Экран диагональю 14 дюймов и разрешением 2240x1400 пикселей с матрицей IPS обеспечивает яркие цвета и широкие углы обзора, что делает работу с ноутбуком более комфортной. Производительность устройства обеспечивается процессором Qualcomm с 8 ядрами и 16 Гб оперативной памяти, что позволяет с легкостью выполнять многозадачные операции и запускать требовательные к ресурсам приложения. Объём SSD составляет 512 Гб, что обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточное пространство для хранения вашей информации. Ноутбук выполнен в элегантном алюминиевом корпусе, что придаёт ему стильный и современный вид. Операционная система Windows 11 Pro предлагает мощные функциональные возможности и улучшенный пользовательский интерфейс. Для удобства работы в условиях недостаточного освещения предусмотрена клавиатура с подсветкой. Устройство оснащено двумя портами USB Type-C, что позволяет подключать к нему различные периферийные устройства и аксессуары. Тип аккумулятора Li-Pol гарантирует долгую автономную работу, что особенно важно для пользователей, часто находящихся в движении. Ноутбук HP на базе процессора Qualcomm — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, надежность и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook Ultra G1q8 Snapdragon X Plus X1P-42-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" IPS 2.2K (2240x1400) Windows 11 Pro 64 dk.blue WiFi BT Cam (9M4E6AT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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