Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ)
Lenovo создал по-настоящему стильный и лёгкий ноутбук — всего 1,21 кг, что делает его идеальным спутником для мобильной работы и путешествий. Металлический корпус из алюминия подчёркивает премиальность устройства и защищает его на ходу. Впечатляющая диагональ экрана 14 дюймов и разрешение 1920x1200 обеспечивают чёткую и яркую картинку для любых задач — от работы с текстами до просмотра фильмов. Процессор Intel Core Ultra 7 с 8 ядрами и 32 Гб оперативной памяти позволяет с лёгкостью справляться даже с ресурсоёмкими задачами и многозадачностью. SSD на 1024 Гб — это не только огромное пространство для хранения, но и высокая скорость работы без задержек. Поддержка Bluetooth v5.4 гарантирует быстрое и стабильное соединение с беспроводными устройствами, а наличие сразу двух портов USB Type-C — дополнительное удобство для подключения современной техники. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и надёжный доступ к данным. Операционная система Windows 11 Pro открывает доступ к полезным функциям для бизнеса и продуктивности. Этот ноутбук Lenovo — прекрасный выбор для тех, кто ценит мобильность, мощь и стиль.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad X9-14 G1 Aura Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21QA002CGQ)