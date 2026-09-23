Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ)
Этот ноутбук Lenovo идеально подходит для тех, кто ищет сочетание мобильности, производительности и стиля. Имея мощный процессор Intel Core Ultra 7, устройство легко справляется с повседневными задачами и обеспечивает плавную многозадачность благодаря 16 Гб оперативной памяти. 512 Гб SSD гарантирует достаточно места для хранения данных и быстрый доступ к ним. Экран диагональю 14 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей дарит четкость и яркость изображения, обеспечивая комфортную работу и просмотр мультимедийного контента. Благодаря легкому весу в 1,36 кг и прочному пластиковому корпусу, этот ноутбук удобно брать с собой в поездки и на встречи. Среди дополнительных удобств — встроенный кард-ридер для быстрого переноса данных, сканер отпечатков пальцев для обеспечения безопасности, а также подсветка клавиатуры, позволяющая работать в условиях низкой освещенности. Новейшая версия Bluetooth 5.3 улучшает стабильность и скорость беспроводных подключений. Устройство работает на базе операционной системы Windows 11 Pro, которая предлагает множество функций для повышения производительности и безопасности. Наличие порта USB Type-C обеспечивает быструю передачу данных и возможность подключения различных устройств. Этот ноутбук Lenovo — идеальное решение для профессионалов и студентов, которые ценят производительность, надежность и стиль в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam (21SJ005CGQ)