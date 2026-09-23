Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A)
Компактный, легкий и изящный — этот 13,6-дюймовый ноутбук Apple прекрасно впишется в ваш ритм жизни. Стильный алюминиевый корпус не только эффектно выглядит, но и надёжен, прослужит долго. Яркий дисплей с разрешением 2560x1664 пикселей радует четкой, детализированной картинкой — работать и смотреть фильмы на таком экране одно удовольствие. Процессор Apple сочетается с 16 Гб оперативной памяти, обеспечивая мгновенный отклик системы, комфорт с большим количеством вкладок и сложными задачами. SSD на 256 Гб подарит быстрый запуск приложений и сохранит важные файлы всегда под рукой. Поддержка Mac OS обеспечивает фирменную продуманность интерфейса, а клавиатура с подсветкой позволяет работать даже поздно вечером. Встроенная видеокарта делает рабочие и творческие задачи ещё удобнее — берите ноутбук с собой и оставайтесь эффективными в любом месте.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A)