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Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734034
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M2
Модель процессора
M2
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M2 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 3
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.6 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A)

Компактный, легкий и изящный — этот 13,6-дюймовый ноутбук Apple прекрасно впишется в ваш ритм жизни. Стильный алюминиевый корпус не только эффектно выглядит, но и надёжен, прослужит долго. Яркий дисплей с разрешением 2560x1664 пикселей радует четкой, детализированной картинкой — работать и смотреть фильмы на таком экране одно удовольствие. Процессор Apple сочетается с 16 Гб оперативной памяти, обеспечивая мгновенный отклик системы, комфорт с большим количеством вкладок и сложными задачами. SSD на 256 Гб подарит быстрый запуск приложений и сохранит важные файлы всегда под рукой. Поддержка Mac OS обеспечивает фирменную продуманность интерфейса, а клавиатура с подсветкой позволяет работать даже поздно вечером. Встроенная видеокарта делает рабочие и творческие задачи ещё удобнее — берите ноутбук с собой и оставайтесь эффективными в любом месте.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M2
Модель процессора
M2
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M2 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 3
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.6 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный, легкий и изящный — этот 13,6-дюймовый ноутбук Apple прекрасно впишется в ваш ритм жизни. Стильный алюминиевый корпус не только эффектно выглядит, но и надёжен, прослужит долго. Яркий дисплей с разрешением 2560x1664 пикселей радует четкой, детализированной картинкой — работать и смотреть фильмы на таком экране одно удовольствие. Процессор Apple сочетается с 16 Гб оперативной памяти, обеспечивая мгновенный отклик системы, комфорт с большим количеством вкладок и сложными задачами. SSD на 256 Гб подарит быстрый запуск приложений и сохранит важные файлы всегда под рукой. Поддержка Mac OS обеспечивает фирменную продуманность интерфейса, а клавиатура с подсветкой позволяет работать даже поздно вечером. Встроенная видеокарта делает рабочие и творческие задачи ещё удобнее — берите ноутбук с собой и оставайтесь эффективными в любом месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Retina (2560x1664) macOS star WiFi BT Cam (MC7W4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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