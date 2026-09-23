Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT)
Ноутбук HP — это идеальное сочетание мощности, стиля и современных технологий, идеальное для работы и развлечений. Выполненный в элегантном серебристом цвете, этот ноутбук весом всего 1,41 кг легко взять с собой куда угодно, предоставляя невероятную портативность без вреда для производительности. Главной особенностью устройства является мощный 12-ядерный процессор Intel с частотой 1,7 ГГц, что обеспечивает великолепную скорость и многозадачность. Установленная операционная система Windows 11 Pro предлагает пользователю современные функции и улучшенное взаимодействие с устройством. Экран с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое и яркое изображение. Используемая IPS матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что делает его подходящим для работы с графикой и просмотра медиаконтента. Наличие 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителя объемом 512 ГБ обеспечивает молниеносную работу системы и быстрый доступ к вашим файлам и приложениям. Для комфортной работы в условиях низкой освещенности ноутбук оснащен клавиатурой с подсветкой, а в целях дополнительной безопасности в устройстве встроен сканер отпечатка пальца. Поддержка современного стандарта связи Bluetooth версии 5.3 обеспечивает надежное и быстрое подключение к беспроводным устройствам. Этот ноутбук HP становится отличным выбором для тех, кто ищет надежный и производительный инструмент для работы в любой ситуации.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT)