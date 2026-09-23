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Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT)

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Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP EliteBook 840 G11
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734031
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 840 G11
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT)

Ноутбук HP — это идеальное сочетание мощности, стиля и современных технологий, идеальное для работы и развлечений. Выполненный в элегантном серебристом цвете, этот ноутбук весом всего 1,41 кг легко взять с собой куда угодно, предоставляя невероятную портативность без вреда для производительности. Главной особенностью устройства является мощный 12-ядерный процессор Intel с частотой 1,7 ГГц, что обеспечивает великолепную скорость и многозадачность. Установленная операционная система Windows 11 Pro предлагает пользователю современные функции и улучшенное взаимодействие с устройством. Экран с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое и яркое изображение. Используемая IPS матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что делает его подходящим для работы с графикой и просмотра медиаконтента. Наличие 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителя объемом 512 ГБ обеспечивает молниеносную работу системы и быстрый доступ к вашим файлам и приложениям. Для комфортной работы в условиях низкой освещенности ноутбук оснащен клавиатурой с подсветкой, а в целях дополнительной безопасности в устройстве встроен сканер отпечатка пальца. Поддержка современного стандарта связи Bluetooth версии 5.3 обеспечивает надежное и быстрое подключение к беспроводным устройствам. Этот ноутбук HP становится отличным выбором для тех, кто ищет надежный и производительный инструмент для работы в любой ситуации.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 840 G11
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP — это идеальное сочетание мощности, стиля и современных технологий, идеальное для работы и развлечений. Выполненный в элегантном серебристом цвете, этот ноутбук весом всего 1,41 кг легко взять с собой куда угодно, предоставляя невероятную портативность без вреда для производительности. Главной особенностью устройства является мощный 12-ядерный процессор Intel с частотой 1,7 ГГц, что обеспечивает великолепную скорость и многозадачность. Установленная операционная система Windows 11 Pro предлагает пользователю современные функции и улучшенное взаимодействие с устройством. Экран с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое и яркое изображение. Используемая IPS матрица гарантирует широкие углы обзора и точную цветопередачу, что делает его подходящим для работы с графикой и просмотра медиаконтента. Наличие 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителя объемом 512 ГБ обеспечивает молниеносную работу системы и быстрый доступ к вашим файлам и приложениям. Для комфортной работы в условиях низкой освещенности ноутбук оснащен клавиатурой с подсветкой, а в целях дополнительной безопасности в устройстве встроен сканер отпечатка пальца. Поддержка современного стандарта связи Bluetooth версии 5.3 обеспечивает надежное и быстрое подключение к беспроводным устройствам. Этот ноутбук HP становится отличным выбором для тех, кто ищет надежный и производительный инструмент для работы в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 840 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (9M4K1AT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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