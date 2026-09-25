Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38B9ET)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38B9ET)
Ноутбук HP представляет собой стильный и мощный ультрабук, обладающий рядом впечатляющих характеристик, которые идеально подойдут как для повседневных задач, так и для более ресурсоёмких приложений. С весом всего 1,39 кг, этот ноутбук обеспечивает удобство и мобильность, что делает его отличным выбором для активного образа жизни. Диагональ экрана составляет 14 дюймов, а разрешение 1920x1200 пикселей гарантирует чёткое и яркое изображение, идеально подходящее для просмотра мультимедиа и работы с графическими приложениями. Корпус, выполненный из металла, не только придаёт устройству прочность, но и добавляет элегантности в его дизайн. Ноутбук оснащён процессором Intel Core Ultra 5 с 12 ядрами, обеспечивающим высокую производительность и многозадачность. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб, что позволяет без задержек обрабатывать множество приложений одновременно. Для хранения данных предусмотрен SSD-диск на 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку и доступ к вашим файлам. Одним из приятных дополнений является подсветка клавиатуры, которая обеспечивает комфортную работу в условиях недостаточного освещения. Также ноутбук оснащён двумя портами USB Type-C для удобного подключения периферийных устройств. Встроенная видеокарта отлично справляется с повседневными графическими задачами. Безопасность обеспечивается благодаря наличию сканера отпечатка пальца, который защищает ваши данные от посторонних. Однако стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт пользователю свободу выбора. В целом, этот ультрабук от HP — идеальное сочетание стиля, функциональности и производительности для современных пользователей.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Теги товара: Intel
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 79 320 руб.19830 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1071XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 79 320 руб.19830 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Inte...
-
В наличииЦена 79 320 руб.19830 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core...
-
В наличииЦена 80 130 руб.20033 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 80 840 руб.20210 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 7 A715-59G-51U9 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NV...
-
В наличииЦена 80 990 руб.20248 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb...
-
В наличииЦена 81 780 руб.20445 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 81 780 руб.20445 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-55EB Core i5 13420H 16Gb SSD...
-
В наличииЦена 83 370 руб.20843 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 370 руб.20843 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 32...
-
В наличииЦена 83 370 руб.20843 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14S AI+ G3MG-010XRU Core Ultra 7 355 16Gb SSD...
-
В наличииЦена 83 790 руб.20948 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 1...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Теги товара: Intel
Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA (1920x1200) FreeDOS silver WiFi BT Cam (A38B9ET)