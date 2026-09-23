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Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT)

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Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 4
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734028
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT)

HP открывает новые горизонты для работы и развлечений! Большой 16-дюймовый экран с IPS-матрицей и разрешением 1920x1200 дарит чёткое и яркое изображение — комфорт и в кино, и в таблицах. Мощный 10-ядерный процессор Intel и графика Intel Iris Xe Graphics легко справляются с многозадачностью, творческими задачами и современными приложениями. Ноутбук оснащён быстрым SSD на 512 Гб — все файлы и программы запускаются мгновенно. 16 Гб оперативной памяти этой модели достаточно для плавной работы даже с ресурсоёмкими задачами. Встроенная клавиатурная подсветка помогает работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быструю и надёжную авторизацию. Новейшая версия Bluetooth 5.3 позволяет подключать устройства без задержек. Два USB Type-C расширяют возможности подключения современной периферии. Несмотря на внушительную производительность, вес устройства всего 1,74 кг — отлично подойдёт для тех, кто часто берет ноутбук с собой. Windows 11 Pro открывает широкие возможности для работы и учёбы.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
HP открывает новые горизонты для работы и развлечений! Большой 16-дюймовый экран с IPS-матрицей и разрешением 1920x1200 дарит чёткое и яркое изображение — комфорт и в кино, и в таблицах. Мощный 10-ядерный процессор Intel и графика Intel Iris Xe Graphics легко справляются с многозадачностью, творческими задачами и современными приложениями. Ноутбук оснащён быстрым SSD на 512 Гб — все файлы и программы запускаются мгновенно. 16 Гб оперативной памяти этой модели достаточно для плавной работы даже с ресурсоёмкими задачами. Встроенная клавиатурная подсветка помогает работать в любое время суток, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быструю и надёжную авторизацию. Новейшая версия Bluetooth 5.3 позволяет подключать устройства без задержек. Два USB Type-C расширяют возможности подключения современной периферии. Несмотря на внушительную производительность, вес устройства всего 1,74 кг — отлично подойдёт для тех, кто часто берет ноутбук с собой. Windows 11 Pro открывает широкие возможности для работы и учёбы.
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Отзывы


Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C2BP3AT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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