Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK)
Ноутбуки Lenovo представляют собой идеальное сочетание современных технологий и элегантного дизайна. Эта модель оснащена всем необходимым для комфортной работы и развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и матрицей IPS, она предлагает превосходное качество изображения и широкие углы обзора. Частота обновления экрана в 60 Гц обеспечивает плавное отображение контента, будь то работа с документами или просмотр мультимедиа. Производительность ноутбука обеспечивается современным процессором Intel и встроенной видеокартой. Вместительный SSD объемом 512 Гб гарантирует быструю загрузку и хранение ваших данных. Для подключения периферийных устройств предусмотрены два порта USB Type-C, а встроенный кард-ридер добавляет дополнительное удобство. Современная оперативная память типа LPDDR5x обеспечивает высокую скорость работы системы. Одной из особенностей этой модели является ее функциональность в формате трансформера – вы можете использовать устройство как в виде классического ноутбука, так и в планшетном режиме. Клавиатура с подсветкой позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения, а вес всего 1,6 кг делает этот ноутбук идеальным вариантом для мобильных пользователей. Поддержка Bluetooth версии 5.2 позволяет быстро и надежно подключать беспроводные устройства. Серый цвет корпуса подчеркивает стиль и универсальность устройства. Однако стоит отметить, что ноутбук поставляется без операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора ПО на свое усмотрение. Это надежное устройство от Lenovo станет незаменимым помощником для работы и развлечений, обеспечивая комфорт и эффективность в любой ситуации.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14IRH9 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83KX007VRK)