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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734023
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK)

Lenovo представляет ноутбук с мощными характеристиками для тех, кто выбирает производительность и удобство. Компактный 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 порадует четкой картинкой — работаете ли вы с документами или смотрите любимые фильмы. Внутри — 10 ядер процессора Intel: легко справляется с многозадачностью, ресурсоёмкими программами и потоковым видео. Большой объём оперативной памяти 32 Гб гарантирует молниеносную работу даже при запуске нескольких приложений одновременно. Встроенный SSD на 1024 Гб превращает ноутбук в хранилище вашей коллекции фото, видео и рабочих файлов — быстро и удобно. Кард-ридер открывает новые возможности для обмена данными. Ноутбук поставляется без операционной системы, что идеально, если вы хотите установить именно то ПО, которое нравится вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет ноутбук с мощными характеристиками для тех, кто выбирает производительность и удобство. Компактный 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 порадует четкой картинкой — работаете ли вы с документами или смотрите любимые фильмы. Внутри — 10 ядер процессора Intel: легко справляется с многозадачностью, ресурсоёмкими программами и потоковым видео. Большой объём оперативной памяти 32 Гб гарантирует молниеносную работу даже при запуске нескольких приложений одновременно. Встроенный SSD на 1024 Гб превращает ноутбук в хранилище вашей коллекции фото, видео и рабочих файлов — быстро и удобно. Кард-ридер открывает новые возможности для обмена данными. Ноутбук поставляется без операционной системы, что идеально, если вы хотите установить именно то ПО, которое нравится вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83J0001ARK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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