Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK)
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R c поддержкой передовых интеллектуальных функций, отвечающий требованиям военных стандартов, отличается высокой производительностью и длительным временем работы без подзарядки. Благодаря исключительно тонкому и легкому корпусу устройство можно брать с собой куда угодно. Кроме того, усиленная конструкция корпуса надежно защищает ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R от повреждения в случае падения, предотвращает проникновение внутрь песка и пыли, а также пролитой жидкости. Дисплей с разрешением 2880x1800 и матрицей OLED Отличается максимально четким и реалистичным изображением. Благодаря соотношению сторон 16:10 и узким рамкам увеличивается площадь полезного пространства, и ничто не отвлекает от происходящего на экране. Ноутбук оснащен дисплеем с широким цветовым диапазоном на уровне полноценного цифрового кинотеатра. Передовя система охлаждения Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R способен с легкостью выполнять нескольких задач одновременно. Модель создана на базе процессора Intel Core оснащена передовой системой охлаждения, обеспечивающей бесперебойную работу при любых нагрузках. Ноутбук также укомплектован современной высокоскоростной оперативной памятью большого объема и емким твердотельным накопителем, чтобы вы могли решать любые задачи в любом месте. Поддержка карт памяти Модель поддерживает карты памяти microSD, что позволяет расширить хранилище до 1 ТБ. Версия Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое и стабильное подключение к другим устройствам.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 7 240H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001FRK)