Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734021
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK)

Ноутбук Lenovo - это современный ультрабук, который сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Изготовленный из прочного алюминиевого корпуса, он не только выглядит стильно, но и обеспечивает надежную защиту всех компонентов. Весом всего 1,76 кг, этот ультрабук идеально подходит для людей, которые постоянно находятся в движении. С большим 16-дюймовым экраном с высоким разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, этот ноутбук обеспечивает высококачественное изображение и плавность работы, что делает его отличным выбором для просмотра видео, редактирования графики или работы с текстами. Мощный процессор от Intel с восемью ядрами позволяет справляться с многозадачностью и требовательными приложениями, обеспечивая высокую производительность. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, вы можете установить любую ОС по вашему выбору, что предоставляет больше гибкости и контроля над вашей рабочей средой. Ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C, что обеспечивает быстрые и удобные подключения к различным устройствам и аксессуарам. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности, а встроенная видеокарта обеспечивает достаточную мощность для обработки графики и видео. Серый цвет корпуса придаёт устройству сдержанную элегантность, подходящую как для деловой обстановки, так и для повседневного использования. С поддержкой оперативной памяти DDR5, ноутбук Lenovo готов предложить вам скорость и эффективность, необходимые для выполнения повседневных задач на профессиональном уровне.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo - это современный ультрабук, который сочетает в себе элегантный дизайн и передовые технологии. Изготовленный из прочного алюминиевого корпуса, он не только выглядит стильно, но и обеспечивает надежную защиту всех компонентов. Весом всего 1,76 кг, этот ультрабук идеально подходит для людей, которые постоянно находятся в движении. С большим 16-дюймовым экраном с высоким разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, этот ноутбук обеспечивает высококачественное изображение и плавность работы, что делает его отличным выбором для просмотра видео, редактирования графики или работы с текстами. Мощный процессор от Intel с восемью ядрами позволяет справляться с многозадачностью и требовательными приложениями, обеспечивая высокую производительность. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, вы можете установить любую ОС по вашему выбору, что предоставляет больше гибкости и контроля над вашей рабочей средой. Ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C, что обеспечивает быстрые и удобные подключения к различным устройствам и аксессуарам. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности, а встроенная видеокарта обеспечивает достаточную мощность для обработки графики и видео. Серый цвет корпуса придаёт устройству сдержанную элегантность, подходящую как для деловой обстановки, так и для повседневного использования. С поддержкой оперативной памяти DDR5, ноутбук Lenovo готов предложить вам скорость и эффективность, необходимые для выполнения повседневных задач на профессиональном уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10R Core 5 210H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" OLED 2.8K (2880x1800) без ОС grey WiFi BT Cam (83J1001ERK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...