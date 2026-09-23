Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01)
Ноутбуки Digma представляют собой идеальное сочетание производительности и стиля, и эта модель не является исключением. Оснащенный современными технологиями, этот ноутбук предназначен для тех, кто ценит производительность и надежность. Данная модель базируется на мощном процессоре Intel и оборудована 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает быстрый и плавный отклик даже при многозадачной работе. SSD-диск объемом 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения ваших данных и ускоряет доступ к ним. Ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и матрицей IPS, что гарантирует превосходное качество изображения и широкие углы обзора. Частота обновления экрана 60 Гц подойдет для комфортного просмотра мультимедийного контента и работы с документами. Графический контроллер Intel UHD Graphics отвечает за четкое и насыщенное изображение, что особенно полезно при работе с графикой и мультимедийными приложениями. Кроме того, ноутбук поддерживает Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает стабильное беспроводное подключение к различным устройствам, а встроенный кард-ридер удобен для работы с картами памяти. С весом всего 1,75 кг и элегантным черным корпусом, этот ноутбук Digma удобен для переноски и станет стильным дополнением к вашему рабочему месту. Работая на операционной системе Windows 11 Home, он обеспечивает пользователям современный интерфейс и доступ к последним функциям и обновлениям. Этот ноутбук Digma — ваш надежный помощник в повседневных делах, будь то работа, учеба или развлечение.
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Отзывы о товаре Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 6000mAh (DN16N1-ADXW01)