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Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05)

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Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото 1
Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото 2
Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото 3
Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото 4
Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото 5
Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото 6
Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Kvadra Nau LP16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото 1
  • Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото 2
  • Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото 3
  • Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото 4
  • Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото 5
  • Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото 6
  • Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
221 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734011
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Характеристики

Бренд
Kvadra
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kvadra Nau LP16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.83

Описание товара Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05)

Ноутбук Kvadra — это отличный выбор для тех, кто ищет производительное и стильное устройство для повседневных задач и мультимедийных развлечений. Благодаря современному процессору Intel Core Ultra 7, этот ноутбук способен справляться с множеством задач одновременно, обеспечивая плавную и быструю работу приложений. Экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для просмотра фильмов и работы с графикой. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. С объемом оперативной памяти в 16 Гб и SSD накопителем на 512 Гб, Kvadra предлагает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов и данных. Встроенный кард-ридер предоставляет дополнительное удобство при работе с внешними устройствами. Ноутбук весит всего 1,5 кг, что делает его мобильным и удобным в использовании в различных условиях. Корпус из пластика сочетает в себе легкость и прочность, придавая устройству современный внешний вид. Технология Bluetooth v5.2 обеспечит стабильное подключение беспроводных устройств, а встроенная видеокарта подходит для большинства офисных приложений и мультимедийных задач. Отсутствие предустановленной операционной системы дает вам свободу выбора и возможность настроить устройство именно под ваши потребности. Этот ноутбук — надежный помощник для работы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05)




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Характеристики
Бренд
Kvadra
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kvadra Nau LP16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Kvadra — это отличный выбор для тех, кто ищет производительное и стильное устройство для повседневных задач и мультимедийных развлечений. Благодаря современному процессору Intel Core Ultra 7, этот ноутбук способен справляться с множеством задач одновременно, обеспечивая плавную и быструю работу приложений. Экран с диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для просмотра фильмов и работы с графикой. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в условиях низкой освещенности. С объемом оперативной памяти в 16 Гб и SSD накопителем на 512 Гб, Kvadra предлагает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов и данных. Встроенный кард-ридер предоставляет дополнительное удобство при работе с внешними устройствами. Ноутбук весит всего 1,5 кг, что делает его мобильным и удобным в использовании в различных условиях. Корпус из пластика сочетает в себе легкость и прочность, придавая устройству современный внешний вид. Технология Bluetooth v5.2 обеспечит стабильное подключение беспроводных устройств, а встроенная видеокарта подходит для большинства офисных приложений и мультимедийных задач. Отсутствие предустановленной операционной системы дает вам свободу выбора и возможность настроить устройство именно под ваши потребности. Этот ноутбук — надежный помощник для работы и развлечений!
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Отзывы


Ноутбук Kvadra Nau LP16 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS122R_DCFD05) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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