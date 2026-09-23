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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Vector 18 HX AI
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
286 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734009
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Описание товара Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWHG-899XRU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey space WiFi BT Cam (9S7-1824B4-899)
Внушительный 18-дюймовый IPS-экран с высоким разрешением 2560x1600 увлечёт в мир ярких деталей и чёткого изображения — идеален для работы с графикой, игр и мультимедиа. Мощная дискретная видеокарта раскрывает потенциал производительного процессора Intel и 64 Гб оперативной памяти DDR5, позволяя справляться с самыми ресурсоёмкими задачами. SSD на 1024 Гб обеспечит быстрый запуск приложений и удобное хранение большого количества данных. Встроенный кард-ридер облегчит обмен файлами, а удобная подсветка клавиатуры позволит работать даже ночью. Благодаря версии Bluetooth 5.4 легко подключать совместимые устройства. Весит ноутбук 3,6 кг — ощутимо солидный, зато подойдёт для тех, кому нужна производительность без компромиссов. MSI — настоящий ориентир мощности и современного функционала. Операционная система не установлена, поэтому вы сами выбираете оптимальное решение под свои задачи.
Внушительный 18-дюймовый IPS-экран с высоким разрешением 2560x1600 увлечёт в мир ярких деталей и чёткого изображения — идеален для работы с графикой, игр и мультимедиа. Мощная дискретная видеокарта раскрывает потенциал производительного процессора Intel и 64 Гб оперативной памяти DDR5, позволяя справляться с самыми ресурсоёмкими задачами. SSD на 1024 Гб обеспечит быстрый запуск приложений и удобное хранение большого количества данных. Встроенный кард-ридер облегчит обмен файлами, а удобная подсветка клавиатуры позволит работать даже ночью. Благодаря версии Bluetooth 5.4 легко подключать совместимые устройства. Весит ноутбук 3,6 кг — ощутимо солидный, зато подойдёт для тех, кому нужна производительность без компромиссов. MSI — настоящий ориентир мощности и современного функционала. Операционная система не установлена, поэтому вы сами выбираете оптимальное решение под свои задачи.
Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWHG-899XRU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey space WiFi BT Cam (9S7-1824B4-899) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Vector 18 HX AI A2XWHG-899XRU Core Ultra 9 285HX 64Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 18" IPS QHD+ (2560x1600) FreeDOS grey space WiFi BT Cam (9S7-1824B4-899)