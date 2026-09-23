Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4500mAh (2126364)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4500mAh (2126364)
iRU — это ноутбук, который гармонично сочетает в себе мощность и компактность. Благодаря весу всего 1,62 кг его удобно брать с собой на учёбу, работу или путешествия. Экран диагональю 15,6 дюйма с чётким разрешением 1920x1080 и яркой IPS-матрицей делает просмотр фильмов, работу с документами и графикой по-настоящему комфортными. Встроенный графический контроллер Intel Iris Xe Graphics отлично справляется с ежедневными задачами, а объём оперативной памяти 16 Гб в сочетании с быстрым SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносную работу даже при многозадачности. В ноутбуке предусмотрен встроенный кард-ридер для удобства передачи данных. Современный Bluetooth v5.1 открывает возможности для беспроводного подключения аксессуаров. Этот ноутбук без установленной операционной системы предоставит свободу выбора и гибкость для ваших задач. Стильный чёрный корпус выполнен из практичного пластика — просто и надёжно.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 12600H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС black WiFi BT Cam 4500mAh (2126364)