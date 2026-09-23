Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433)
Ноутбук iRU представляет собой универсальное решение для работы и развлечений, сочетающее в себе производительность и стильный дизайн. Оснащенный операционной системой Windows 11 Pro, этот черный ноутбук с диагональю экрана 15,6 дюймов и разрешением 1920x1080 обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице. Частота обновления экрана 60 Гц делает его подходящим для просмотра видео и повседневной работы. Внутри ноутбука находится процессор от Intel, серия Intel Core i5, который работает на тактовой частоте 1,3 ГГц и имеет десять ядер для быстрой и эффективной обработки данных. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 обеспечивают многозадачность и стабильную работу даже при запуске ресурсоемких приложений. Использование SSD-накопителя ускоряет загрузку операционной системы и приложений, делая работу более плавной и комфортной. Ноутбук iRU подходит как для профессиональных задач, так и для учебы или развлечений в домашних условиях. Его функции и возможности делают его идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro 64 black WiFi BT Cam 4500mAh (2125433)