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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
321 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734003
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Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0)
Ноутбук Asus — это мощное устройство, созданное для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. Оснащенный большим 18-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 и матрицей типа IPS, этот ноутбук обеспечивает яркие и четкие визуальные эффекты, что делает его идеальным для работы с графикой или развлечений.
Под капотом устройства находится процессор от Intel, что гарантирует высокую скорость и эффективность выполнения задач. Видеокарта с дискретной памятью объемом 24 Гб позволяет наслаждаться современными играми или работать с требовательными к графике приложениями без задержек и сбоев.
Ноутбук оборудован 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает плавную многофункциональность, а объемный SSD на 1024 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. Компактный и прочный корпус из пластика весит 3,3 кг, что делает устройство относительно портативным для своей категории.
Устройство поддерживает современную версию Bluetooth 5.4, обеспечивая быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Оснащение клавиатуры подсветкой позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Лэптоп поставляется без операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора и установки предпочитаемой ОС.
Этот ноутбук от Asus — идеальное сочетание мощности и функциональности, способное удовлетворить потребности как профессионалов, так и энтузиастов цифрового мира.
Ноутбук Asus — это мощное устройство, созданное для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. Оснащенный большим 18-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 и матрицей типа IPS, этот ноутбук обеспечивает яркие и четкие визуальные эффекты, что делает его идеальным для работы с графикой или развлечений.
Под капотом устройства находится процессор от Intel, что гарантирует высокую скорость и эффективность выполнения задач. Видеокарта с дискретной памятью объемом 24 Гб позволяет наслаждаться современными играми или работать с требовательными к графике приложениями без задержек и сбоев.
Ноутбук оборудован 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает плавную многофункциональность, а объемный SSD на 1024 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. Компактный и прочный корпус из пластика весит 3,3 кг, что делает устройство относительно портативным для своей категории.
Устройство поддерживает современную версию Bluetooth 5.4, обеспечивая быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Оснащение клавиатуры подсветкой позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Лэптоп поставляется без операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора и установки предпочитаемой ОС.
Этот ноутбук от Asus — идеальное сочетание мощности и функциональности, способное удовлетворить потребности как профессионалов, так и энтузиастов цифрового мира.
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0)