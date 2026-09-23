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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0)

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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 11
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 12
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 12
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
321 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734003
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х10х2
Вес, кг.
4

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0)

Ноутбук Asus — это мощное устройство, созданное для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. Оснащенный большим 18-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 и матрицей типа IPS, этот ноутбук обеспечивает яркие и четкие визуальные эффекты, что делает его идеальным для работы с графикой или развлечений. Под капотом устройства находится процессор от Intel, что гарантирует высокую скорость и эффективность выполнения задач. Видеокарта с дискретной памятью объемом 24 Гб позволяет наслаждаться современными играми или работать с требовательными к графике приложениями без задержек и сбоев. Ноутбук оборудован 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает плавную многофункциональность, а объемный SSD на 1024 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. Компактный и прочный корпус из пластика весит 3,3 кг, что делает устройство относительно портативным для своей категории. Устройство поддерживает современную версию Bluetooth 5.4, обеспечивая быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Оснащение клавиатуры подсветкой позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Лэптоп поставляется без операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора и установки предпочитаемой ОС. Этот ноутбук от Asus — идеальное сочетание мощности и функциональности, способное удовлетворить потребности как профессионалов, так и энтузиастов цифрового мира.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — это мощное устройство, созданное для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. Оснащенный большим 18-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 и матрицей типа IPS, этот ноутбук обеспечивает яркие и четкие визуальные эффекты, что делает его идеальным для работы с графикой или развлечений. Под капотом устройства находится процессор от Intel, что гарантирует высокую скорость и эффективность выполнения задач. Видеокарта с дискретной памятью объемом 24 Гб позволяет наслаждаться современными играми или работать с требовательными к графике приложениями без задержек и сбоев. Ноутбук оборудован 32 Гб оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает плавную многофункциональность, а объемный SSD на 1024 Гб предоставляет достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. Компактный и прочный корпус из пластика весит 3,3 кг, что делает устройство относительно портативным для своей категории. Устройство поддерживает современную версию Bluetooth 5.4, обеспечивая быстрое и стабильное соединение с другими устройствами. Оснащение клавиатуры подсветкой позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения. Лэптоп поставляется без операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора и установки предпочитаемой ОС. Этот ноутбук от Asus — идеальное сочетание мощности и функциональности, способное удовлетворить потребности как профессионалов, так и энтузиастов цифрового мира.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA017 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС black WiFi BT Cam (90NR0LF1-M000P0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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