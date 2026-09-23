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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16" WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16" WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый

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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 9
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 10
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 11
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 12
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 13
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 2
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  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 6
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  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 13
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16&quot; WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
183 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734000
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х9
Вес, кг.
5.2

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16" WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый

Lenovo с 16-дюймовым экраном и впечатляющим разрешением 2560x1600 порадует четкой и яркой картинкой — отличное решение для дизайнеров, геймеров и тех, кто ценит комфорт при работе с текстом и графикой. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти и мощный процессор Intel Core i7 способны справиться с тяжелыми задачами и современными играми без задержек и «лагов». 32 Гб оперативной памяти позволяют запускать несколько ресурсоемких приложений одновременно — работать можно в действительно многозадачном режиме. SSD объемом 1024 Гб обеспечит молниеносную загрузку программ и позволит хранить внушительные коллекции файлов. Подсветка клавиатуры добавляет удобство при работе в темноте. Модель поставляется без установленной операционной системы — стартуй с чистого листа и выбирай подходящее ПО сам.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16" WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 5
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с 16-дюймовым экраном и впечатляющим разрешением 2560x1600 порадует четкой и яркой картинкой — отличное решение для дизайнеров, геймеров и тех, кто ценит комфорт при работе с текстом и графикой. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти и мощный процессор Intel Core i7 способны справиться с тяжелыми задачами и современными играми без задержек и «лагов». 32 Гб оперативной памяти позволяют запускать несколько ресурсоемких приложений одновременно — работать можно в действительно многозадачном режиме. SSD объемом 1024 Гб обеспечит молниеносную загрузку программ и позволит хранить внушительные коллекции файлов. Подсветка клавиатуры добавляет удобство при работе в темноте. Модель поставляется без установленной операционной системы — стартуй с чистого листа и выбирай подходящее ПО сам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IRX10 16" WQXGA i7 14650HX 32/1TB RTX5060 8GB No OS 83NN001HRK серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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