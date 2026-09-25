Уцененный товар Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние , 733996
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
бордовый
Комплектация
коробка, документы, триммер, кабель , щеточка
Максимальная длина стрижки
10
Питание
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 630 руб. 2 502 руб.
В наличии
Код товара: 733996
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1 630 руб. -35%
2 502 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
бордовый
Комплектация
коробка, документы, триммер, кабель , щеточка
Максимальная длина стрижки
10
Насадки
1
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы, триммер, кабель , щеточка . Причина уценки : повреждена упаковка
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Бренд
Тип товара
Триммер
Назначение
Для бороды и усов
Цвет
бордовый
Комплектация
коробка, документы, триммер, кабель , щеточка
Максимальная длина стрижки
10
Насадки
1
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Индонезия
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы, триммер, кабель , щеточка . Причина уценки : повреждена упаковка
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Уцененный товар Триммер для бороды Philips BT3415/15 Series 3000 отличное состояние - этот товар вы можете купить по цене 1630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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