Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK)
**Ноутбук-трансформер Lenovo IdeaPad 5 2-in-1: стиль и производительность в каждом движении!** Ищете универсальный ноутбук, который подойдёт и для работы, и для развлечений? Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 — идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и высокую производительность. **Почему стоит выбрать Lenovo IdeaPad 5 2-in-1?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (частота 5200 МГц) и скоростной SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) позволят вам работать без задержек и хранить большое количество данных. * **Яркий и чёткий дисплей:** 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас насыщенными цветами и чёткой картинкой. Глянцевая поверхность и сенсорный функционал делают взаимодействие с устройством максимально удобным. * **Универсальность:** благодаря конструкции трансформера вы можете использовать ноутбук в разных режимах — удобно как для работы, так и для отдыха. * **Компактность и стиль:** алюминиевый сплав и пластик в корпусе, серый цвет — ноутбук не только производительный, но и выглядит стильно. Вес всего 1,6 кг позволяет легко брать его с собой в поездки. **Дополнительные преимущества:** * картридер для microSD — удобно для работы с фотографиями и другими файлами с мобильных устройств; * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и функциональности. С этим ноутбуком вы сможете эффективно работать и наслаждаться развлечениями в любом месте!
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/IPS/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.6kg (83KX007XRK)